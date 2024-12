NJIHOVI POTPISI ZLOUPOTREBLJENI: Najmanje četvoro profesora sa Kosova i Metohije povuklo svoje ime s peticije podrške protestima

Najmanje četvoro profesora sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici našlo se na meti zloupotrebe, kada su se njihovi potpisi i imena pojavili na peticiji podrške protestima u Beogradu. Naime, ovi profesori kako sami navode ni na koji način nisu iskazali svoje opredeljenje prema ovim protestima, a njihovi potpisi navodne podrške pojavili su se bez bilo kakvog pitanja.

Na meti prevare organizatora protesta koji su kao i u centralnoj Srbiji, svoje akcije obojili opozicionim bojama, našao se, pored ostalih, i redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, dr Svetomir Milojević.

- Ja sam povukao potpis. Zloupotrebili su me, jer su mi rekli da je sve to organizovano bez politike, a kada sam shvatio da je u sve umešana politika povukao sam potpis - kaže profesor Milojević.

Profesor Milojević, pak, nije jedini.

Ovakvu situaciju imao je i Srđan Jović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici koji kaže kako je njegovo ime bez ikakvih pitanja stavljeno na listu:

- Ja sam sinoć oko 11 sati dobio poziv od mog asistenka koji je rekao da sam ja na listi potpisnika peticije na strani protesta studenata. Ja sam odmah kontaktirao koga je trebalo, nisu mi se javili, i jutros sam video da su me skinuli sa liste - rekao je on i naveo da ima sliku spiska na kojem je protiv njegove volje bilo njegovo ime.

Kako ističe, niko mu se nije obratio sa pitanjem da li želi da njegovo ime bude na toj listi, te smatra da je to potpuna zloupotreba.

- Niko me nije pitao ništa - dodaje profesor Jović.

- Ja svoje mišljenje imam i ja to kačim na društvene mreže, inače je ovo zloupotreba čista.

Profesor Petar Spalević sa istog fakulteta, navodi da svako treba da stoji iza svog imena i prezimena, ali da je osnovna stvar kada su u pitanju potpisi kod peticija njihova verifikacija.

- Imajući u vidu da je ovo u domenu sajber prostora, potrebne su verifikacije potpisa koji su jedinstveni. A kada je u pitanju akademska zajednica vi jedino možete na osnovu akademskog imejla biti u potpunosti sigurni da je reč o datoj osobi. Tako je priliom slanja naučnih radova, verifikacije glasanja na onlajn glasanju, prisutnosti u nekim naučnim bazama...Znači jedino možete koristiti vaš oficijalni imejl - objašnjava profesor kako procedura treba da izgleda.

Ističe da je u ovom slučaju očigledno došlo do neke zloupotrebe podataka.

- Pojavio se potpis ne znam ko i ne znam od koga, pri čemu vi prisutnost na takvim mestima možete identifikovati pomoću adrese samog računara ili mobilnog uređaja, što u ovom slučaju sigurno da nije. Ja sam danas uputio imejl da ja to nisam uradio i da se skloni nešto što nije moja aktivnost. Ko je i kako to uradio ja ne znam, ali ja odgovaram samo za moj potpis - dodaje profesor Spalević.

Dodaje u da u ovakvim situacijama ne postoji mogućnost konsultovanja.

- Kada vi nešto potpisujete, možete potpisati isključivo kao vi. Ne može vas niko konsultovati da kupite automobil, i da vas obavesti da treba da platite automobil. Ne postoji mogućnost konsultovanja u potpisivanju. Potpisivanje je akcija iza koje stoje posledice. Bilo da se oženite, bilo da napravite kupoprodajni ugovor, bilo da potpišete peticiju, bilo da stupite u bilo kakav obligacioni, moralni, finansijski ili drugi odnos. Dakle, ne može vas niko kosultovati da neko potpiše umesto vas. Ja sam bio samo obavešten da se moje ime pojavilo. Svako potpisivanje u tuđe ime predstavlja zloupotrebu - zaključuje on.

Na meti zloupotrebe potpisa našao se i profesor Dragan Lazarević.

- Malo pre su mi javili. Mene to niti intersuje, niti mi pada napamet da tako nešto potpisujem. Ja se bavim naukom i imam mnogo posla. Ne znam da li je to uradio neko u moje ime, ja sada prvi put čujem to. Niti se interesujem za to, niti sam sa nekim razgovarao aprolutno - naveo je profesor Lazarević koji dodaje da će probati da svoje ime izbriše sa pometutog spiska.

- Prosto je strašno da se tako nešto dešava - zaključio je profesor Lazarević.

Autor: Aleksandra Aras