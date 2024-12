Ferguson: Srbima na severu KiM potrebna posebna podrška, trudimo se da pomognemo

Ambasador Velike Britanije u Beogradu Edvard Ferguson izjavio je da sve zajednice u AP KiM moraju biti zaštićene i da srpska zajednica na severu pokrajine nije izuzetak, pa im je, kako je naveo, potrebna posebna podrška.

On je u u intervjuu za "Diplomacy&Commerce" magazin, na pitanje kakve su šanse da će problem AP Kosova i Metohije prestati da "ubija" odnos Srbije sa zapadnim zemljama koje priznaju tzv. Kosovo, odgovorio da Beograd i Priština moraju pronaći načine da reše otvorena pitanja između sebe.

- Britanija i Srbija polaze sa različitih pozicija jer mi priznajemo 'Kosovo' kao suverenu nezavisnu državu. Ali ono što je važno je ono na čemu možemo da se složimo. A slažemo se o većini stvari. Slažem se da sve zajednice moraju biti zaštićene i da moraju moći da žive sigurno, razvijaju svoje poslove i podižu porodice. Na primer, srpska zajednica na severu 'Kosova' nije izuzetak. Potrebna im je posebna podrška, i mi se trudimo da im pomognemo gde god možemo. Srbija mora iskoristiti potencijal o kojem smo pričali kako bi rešila otvorena pitanja sa mnogim svojim susedima. To nije samo 'Kosovo', već i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, itd - rekao je Ferguson.

Na pitanje gde još ima prostora unapređenje odnosa Srbije i Velike Britanije, odgovorio je da su postignuti neki rezultati, posebno u oblasti trgovine.

"Ove godine smo po prvi put premašili godišnju vrednost trgovine između Srbije i Velike Britanije od milijardu funti. Ono što mi je posebno zanimljivo i uzbudljivo jeste da je najveći rast zabeležen u najsavremenijim sektorima - novim tehnologijama, digitalnom sektoru, obnovljivoj energiji i slično", rekao je Ferguson.

Dodao je da su postignuti dogovori s Ministarstvom trgovine i Ministarstvom spoljnih poslova.

- Verujem da je budućnost u ovom polju veoma svetla. Voleo bih da vidim malo više odnosa među našim ljudima. Iz mog iskustva, svaki put kada se Britanci i Srbi sretnu, otkriju da imaju mnogo toga zajedničkog. To mi daje mnogo optimizma za budućnost - rekao je Ferguson.

Prema njegovim rečima, kada se pripremao za ovaj posao u Londonu i Vašingtonu, mnogo toga što je čuo o Srbiji nije bilo toliko optimistično.

- Čujete o tenzijama sa susedima. Čujete o raspravama o prošlosti. Tek kada sam stigao ovde, otkrio sam toliko dobrih priča. Toliko uzbudljivih stvari se dešava. Toliki potencijal postoji ovde. I mislim da, naravno, prošlost ne može biti zaboravljena, ali bih voleo da ljudi manje razmišljaju o prošlosti, a više o budućnosti, jer verujem da ovde postoji fantastična budućnost - rekao je Ferguson.

Na pitanje da li misli da su ljudi na ovim prostorima previše orijentisani na događaje iz devedestih, Ferguson je odgovorio potvrdno.

- Ljudi provode mnogo vremena razmišljajući o prošlosti. To nije samo srpski problem. Verujem da i Britanija često gleda na Srbiju kroz prizmu devedesetih. Moramo se okrenuti današnjem vremenu i misliti o sutrašnjici. Jer, ako pogledamo našu istoriju, bili smo vrlo dobri prijatelji tokom većeg dela poslednjih 200 godina. Dakle, važno je razumeti, zapamtiti i učiti iz prošlosti, ali razmišljati o budućnosti - rekao je Ferguson.

Na pitanje kako vidi Veliku Britaniju osam godina nakon Bregzita, Ferguson je odgovorio da je po mnogo čemu, Britanija tamo gde je oduvek bila.

- Sada imamo novu vladu koja je vrlo jasno istakla da želi da resetuje naše odnose s Evropskom unijom i celom Evropom, uključujući zemlje koje nisu članice EU, poput Srbije - rekao je Ferguson.

Upitan o trenutnoj krizi na Bliskom Istoku, Ferguson kaže da je situacija vrlo zabrinjavajuća.

- Što se tiče situacije između Izraela i Palestine, vrlo jasno ističemo da Izrael ima pravo da se brani. Takođe, taoci koji se već više od godinu dana drže u užasnim uslovima moraju biti odmah oslobođeni. Ali, takođe je neophodno da odmah dođe do prekida vatre. Uslovi u kojima se nalaze civili u Gazi su potpuno neprihvatljivi. Moramo videti značajna poboljšanja. Civili moraju biti sigurni, a humanitarna pomoć mora u većim količinama dolaziti do njih. To je naš fokus - rekao je Ferguson.

Na pitanje da li je prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića obeležavanju rođendana britanskog monarha ovog leta znak boljih odnosa između Srbije i Velike Britanije, Ferguson je odgovorio da je to znak da predsednik Vučić, kao i Britanija, želi bolje odnose između dve zemlje.

- Mislim da je to dobra stvar. Bio sam oduševljen što je došao na rođendansku proslavu našeg kralja, a pre samo nekoliko nedelja otvorio je prvu Konferenciju o trgovini između Velike Britanije i Zapadnog Balkana, koju smo održali ovde u Beogradu - naveo je Ferguson.

Autor: Dubravka Bošković