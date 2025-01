Vučić o američkim sankcijama NIS: Neće biti ni kanti, ni kantica, niti kriza i nestašica! Novca imamo odmah da otkupimo ruski deo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o svim aktuelnim temama za Srbiju, poput sankcija NIS-u.

Predsednik je na početku obraćanja govorio o kontroli oružja u Srbiji, a nakon tragičnih događaja na Cetinju.

"Mislim da je važan sam broj, vi ste rekli 82.000 predatog oružja, akcija je nastavljena, prikupljeno je oko 100.000 različitih cevi, moćnog, različitog naoružanja... Mislim da smo mnogo života spasili", rekao je predsednik za Javni servis i dodao da je to bila izuzetna akcija koja je spasila ljudske živote.

"Tu akcije je neophodno produžiti, pooštriti. Te stvari se u mnogo zemalja događaju. Navešću primer, nama je broj ubistava na godišnjem nivou značajno niži", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja na svetu.

"U našoj zemlji je mnogo bolja situacija nego u mnogim razvijenijim zemljama", rekao je predsednik.

Govoreći ponovo o kontroli oružja rekao je da mora da se ide kod bezbednosno interesantnih lica.

"Moramo da pooštrimo mogućnost dobijanja legalnog oružja", rekao je Vučić i dodao, podsećajući na Ribnikar, da je K. K. koristio oružje koju je njegov otac imao u legalnom posedu i koje nije adekvatno obezbeđivao.

Pričao je i o energetskoj bezbednosti i sankcijama NIS-u.

"Verujem da ćemo dobiti papir 10. ili 13. januar. Za nas su tu dve nepoznanice, jedna je ta da li se to odnosi na kompletno rusko vlasništvo ili većinski paket akcija, a druga je rokovi. Ja sam molio za što veće rokove, videćemo šta će biti", rekao je Vučić.

Govoreći o konkretnim posledicama, rekao je da neće biti "ni kanti ni kantica, ni bilo čega".

Upitan hoće li biti poskupljenja, rekao je da imamo struju koja je treća najeftinija u Evropi, hleb najeftiniji u Evropi, dok su drugi osnovni proizvodi treći, četvrti peti.

"Nafta je nešto skuplja, jer je naša akciza nešto viša. Mi uvozimo sirovu naftu, koju prerađujemo u Pančevu, a sad kad krenu sankcije verovatno to više neće biti moguće, ali razgovarao sam sa Plenkovićem, imamo ugovor, pa ćemo videti", rekao je Vučić i dodao da neće biti nestašica.

Vučić je rekao da rezervi postoji za 85 dana.

"Ne treba ljudi da brinu, mi ćemo se snaći. Smejali su mi se kad sam govorio o rezervama nafte, vojska je povećala svoje rezerve. Imamo jer smo na vreme mislili i razumeli šta rat svetskih razmera i regionalni donosi", rekao je Vučić.

Objašnjavajući da tek treba da se razjasni kako će sankcije uticati na to koliko akcija imaju Rusi u NIS.

"Pitanje je da li je to 49 odsto, 0 odsto. Imamo novac da odmah otkupimo ako treba", rekao je Vučić.

"Ukoliko bismo išli u tom smeru, pokušaćemo to da izbegnemo, ali ako tako bude, ne bismo prodavali drugom, kupili smo mi. Imamo taj novac na računu i možemo da kupimo, ali to je pitanje za Amerikance, objasnićemo da ćemo mi to kupiti, ali da taj novac ide Rusima, i može da ode u kupovinu oružja...", rekao je Vučić.

On je rekao da smatra da američka administracija nema želju da kazni Srbiju, već da žele da Srbiju "okrenu na ovu stranu", i da to nema veze sa ratnim naporima Rusije.

Govoreći o Trampovom preuzimanju administracije, predsednik je rekao da nije lično razgovarao sa novim ministrom finansija Amerike, ali da ljudi iz njegovog okruženja dobro poznajem.

"Pokušaću da stupim u kontakt u narednim danima i nadam se da ću uspeti u tome", rekao je predsednik.

Na pitanje kakve bi ovo posledice moglo da ima po privredu Srbije, Vučić je rekao da će dati sve od sebe.

"Ne mislim da će biti problema. Biće za nas problema u smislu angažmana, neprijatnih razgovora...", poručio je predsednik.

Vučić je rekao da je Siniša Mali, kada je juče pričao na sednici vlade, ustvari želeo da skrene pažnju na to da bi mogla da bude ugrožena stopa rasta.

"Bilo kakvi poremećaji na tržištu strateške robe kao što je nafta, funkcionisanju rafinerije, petrohemije.... to bi se odrasilo na stopu rasta u svim odnosima. Zato je gospodin Mali, moj drug, rekao da mi to moramo brzo da reašvamo. Ne smemo da čekamo 16. mart, a da rešenje ne postoji", rekao je Vučić i dodao da nemamo nameru da trošimo rezerzve, već ih čuvamo za još teže dane.

"Ovo je prvi put da se ovakvim tipom krize suočavamo, ali smo mnoge krize prošli. Dobrim odnosima i marljivošću uspećemo iz ovoga da izađemo", uverava predsednik Vučić.

Govoreći o Ekspu, predsednik je rekao da mnogo toga mora da se uradi do 1. decembra 2026. ali da će morati da se uloži mnogo rada i energije.

"Verujem da će ljudi biti zadovoljni", rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je dodao da su mnoge zemlje potvrile učešće - SAD, Kina, Japan, Švajcarska, ali i brojne manje zemlje.

Govoreći o KiM i predstojećim izborima u pokrajini rekao je da je razgovarao sa predstavnicima međunarodne zajednice.

"Kurti ima samo jednog protivinika, a to je samo Srpska lista, činio je sve da uništi Srpsku listu i srpski narod. To je taj trend u regionu. Videćete od večeras pa nadalje i za događaje u Crnoj Gori, polako ali sigurno, kao što se kod nas priprema Vojvođanska platforma i separatističke tendencije u Vojvodini, tako će u Crnoj Gori polako da isplivavaju...", rekao je Vučić i dodao da će Priština uvek imati podršku Zagreba.

Osvrnuo se i na proteste i rekao je da želi svim mladim ljudima da se posvete školovanju, učenju, jedinom što niko ne može da im oduzme.

"Neka iskoriste stambene kredite za mlade. To su stvari koje smo uradili nego nezaposlenosti u odnosu na 2012. ne prepolovljen već je sa 51,3 na 20% za mlade a za sve a na sveukupnom nivou dakle sa 25,9 na 8,1 najniža stopa nezaposlenosti ikada tu će svakako biti problema zbog Nemačke auto industrije i naše auto industrije ali ćemo i tu morati da se borimo zajednički da postižemo dobre rezultate", rekao je predsednik.

Govorio je i o prosveti potvrdivši da će premijer Vučević posle praznika da se posveti pregovorima s prosvetarima. Studentima je poručio da samo znanje niko ne može da im oduzme.

Predsednik je rekao da za Božić ima u planu da ode na Hilandar.

"Vodio sam starijeg sina, sada sam hteo mlađeg, ali nije to fudbalska utakmica... Ići će Nenad Popović... Nije prvi put. Pomažemo Hilandar koliko možemo. To je sveto mesto, gde dobijate energiju", rekao je predsednik i dodao da se sa monasima uvek lepo druži i nešto novo nauči.

"Idem na bdenje od 2 ujutru", rekao je predsednik i rekao da je doživljaj sasvim drugačiji.

Autor: Aleksandra Aras