Brnabić za Pink: Protesti nisu studentski, nego politički! Jako mi smeta generalizacija

Verica Bradić je sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras birala najvažniju objavu nedelje. Fokus javnosti bio je na sankcijama koje su uvedene NIS-u.

Gosti Hit Tvita bili su Margareta Smiljanić, predsednica SKONUS-a, Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera i Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije.

Predlog broj 1 - Protesti i tajni sastanci

Branabić je rekla da joj smeta generalizacija i to se što se navodi kao da su svi studenti u protestu.

- To je uvreda za ogroman broj studenata, koji su ili politički nedeklarisani, one koji su za SNS, kao i one koje zanima samo studiranje. To je grupa jasno profilisanih mladih ljudi, koji su i studenti. Oni su pripadnici i članovi političkih stranaka i ne može se reći da ovo nisu politički protesti - rekla je Brnabić.

Mi nemamo studentske zahteve, imamo dva politička zahteva. Jedan je smena vlasti, a drugi je separatistički zahtevi za otcepljenje Vojvodine. To nisu autonomaši, već separatisti

Vučićević je istakao da se Goran Ješić danas jasno deklarisao kao organizator protesta.

- Nije problem političko udruživanje, ali zašto pričate da su studentski protesti. Ovo su agresivni politički protesti. Oni lažu - istakao je Vučević.

Smiljanić kaže da sutudenti jesu učesnici blokada, ali da nije reč o predstavnicima studenata i studentskih parlamenata.

- Glavno pitanje je šta će biti sa nastavom i sa ispitnim rokovima. Imamo svamo dva univerziteta na kojima nema blokada. Imamo studente koji žive u Beogradu i nije im lako da plaćaju stanarine i pitanje je kako će dekani sada rešiti ovaj problem koji potresa akademsku zajednicu - istakla je Smiljanić.

Naglasila je da nema ni onlajn nastave i da je u toku potpuna blokada, te da je to problem koji treba da reše dekani, ali i resorna ministarka.

Brnabić je navela da je jedini zahtev nedemokratska smena vlasti i dolazak na vlast bez izbora, te ukazala da se pregovori sa prosvetarima nastavljaju sutra.

- Prosvetni sindikati traže da se početna plata nastavnika da se izjednači sa republičkim prosekom - dodala je predsednica Skupštine Srbije.

Smiljanić je rekla da su profesori napravili podelu među studentima.

- Studenti koji žele blokadu imaju pravo na to, kao i oni studenti koji hoće da idu na nastavu i da polažu ispite. Sigurno je da profesori neće imati isti odnos - dodala je ona.

Predsednica republičkog parlamenta je naglasila da će država poštovati autonomiju univerziteta.

- Dekani prave razliku među stidentima, drže stranu manjine na uštrb većine - dodaala je Brnabić.

Predlog broj 2 - Energetika

- NIS je većinski ruska kompanija, doneli su odluku o sankcijama...Gorak ukus ostavlja salva uvreda Šolakovih medija, opozicije i analitičara koji su naveli da je Vučić slagao da će NIS dobiti sankcije - navela je Brnabić.

Prema njenim rečima, niko od tih ljudi nije uputio izvinjenje Vučiću.

- Vučić je pre mesec dana prvi put govorio o sankcijama NIS-u i odmah je krenula priča da je Vučić to izmislio. Odlazeće administracije u Americi vrlo često donose odluke koje nova vlast ne može tako lako da promeni - rekao je Vučićević.

Podvukao je da Srbija nije kriva za ove sankcije i da treba da gleda sebe.

Gosti emisije Hit Tvit su poput gledaoca većinom glasali za predlog broj 2.

Gledaoci su u toku emisije glasali za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su se u toku emisije uključili i glasali uživo u emisiji.

Autor: Snežana Milovanov