ANĐELKOVIĆ ZA PINK: Građani na KiM ne treba da brinu, naći ćemo način da plate i socijalna primanja dođu do svakog Srbina

Aljbin Kurti, samozvani 'kosovski premijer', izdao je juče nalog svojoj 'policiji' da upadne i zatvori najmanje 35 srpskih institucija južno od reke Ibar, zbog čega je bez posla ostalo 1.100 Srba.

V.D. direktor "Pošte Srbije" Zoran Anđelković istakao je danas za Pink da Srbi koji su na KiM ne treba da brinu, i da će se naći način da do svakoga dođe penzija i socijalna pomoć.

- Nama su pre dva i po meseca zatvorene pošte na severu Kosova, sada je to urađeno i ispod Ibra, što bi rekli. Nemamo mi problem sa platama, svi su primili plate, ali mi sada imamo operativni problem, kako da dođemo do ljudi da prime penzije. Naći ćemo način, pomoći će se, snaći ćemo se. Ovde je važno to što imamo kontinuiran nastavak pritisaka - rekao je Anđelković.

Ovde nema druge strane, ovde imamo samo direktni napad na Srbiju, rekao je Anđelković, pa dodao:

- Mislim da je to suština, ne samo saopštenje iz američke ambasade. Kurti vidi da će za nekoliko dana da krenu drugim tokom. Kurti i Svečlja Srbe posmatraju kao višak, za njih je svaki Srbin protivnik, osim onih par Kurtijevih potrčaka. Mi stalno dođemo da se bavimo poslednjim događajem, a znamo da je svaki drugi dan bila neka kriminalna akcija protiv Srba - naveo je Anđelković.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, dodaje da Kurti, ne samo da ne poštuje Rezoluciju 1244, već ne poštuje ni sopstvene zakone.

- Euleksova uloga je da sprovodi pravdu, a juče su učestvovali u sprovođenju nečega što nije legalno. Ovo je dokaz koliko Kurti, koji je dobio rezultate o svom rejtingu, ne može da podnese sce ovo. On i Svečlja su pokazali da su kršioci svih propisa... Ajde, 1244, ali oni ne poštuju ni sopstvene zakone. Nije se pre nekoliko dana odazvao tužilaštvu povodom kriminalnih radnji za svoj mandat... Isto Svečlja... - rekao je Beriša.

Oni su tražili da na toj osnovi nateraju Ramu da je na Kosovu učinjen zločin, rekao je Beriša.

- NJihova je sva retorika okrenuta na mržnji koju stvaraju prema srpskom narodu. Oni imaju pravo na život i suživot - dodao je Beriša.

Autor: Dubravka Bošković