DETALJAN VODIČ: Koliko će vam tačno biti rata ako uzmete kredit za mlade za stan od 75.000 i 100.0000 evra

Stambeni krediti za mlade usvojeni su Predlogom zakona na današnjoj sednici, a primena se očekuje od marta: Predlogom zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti definiše se program stambenih kredite za mlade, kako bi oni po što povoljnijim uslovima, što lakše, jednostavnije i jeftinije, mogli da dođu do svoje prve stambene nepokretnosti, piše u tekstu Predloga zakona.

Šta tačno piše u usvojenom Predlogu stambenih kredita za mlade, pročitajte u posebnom tekstu.

Visina plate nije ograničenje, za 1.000 evra dobijate prvu nekretninu: Šta tačno piše u usvojenom Predlogu stambenih kredita za mlade

U nastavku pogledajte kako izgledaju uslovi, kamatna stopa i rok otplate za stan od 75.000 ili 100.000 evra.

Računica za stan od 100.000 evra

Kod ovog primera glavni uslov da stan može maksimalno koštati 100.000 evra, a minimalno učešće za stan biće jedan odsto.

Prateći troškovi su do jedan odsto iznosa odobrenog kredita, a prevremena otplata kredita je bez naknade. Garancija države je 40 odsto do desete godine otplate kredita.

U prvoj godini otplate kredita fiksna je kamatna stopa od 3,5 odsto, subvencija države je 2 odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto.

Od 2. - 6. godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države 2 odsto, a kamatna stopa za korisnika je 1,5 odsto.

Nakon šeste godine otplate kredita je varijabilna kamatna stopa: 3M/6M EURIBOR + 2,0 odsto.

Ukoliko je vrednost nekretnine 100.000 evra, učešće je 1.000 evra, a troškovi obrade do 1.000 evra. Rata za korisnika za period otplate od 20-30 godina za 100.000 evra je prve godine 124 evra, od druge do šeste godine 234, a nakon šeste 453 evra.

Doprinos države u rati kredita je do 156 evra.

Ukoliko je vrednost nekretnine 100.000 evra, a period otplate 35 godina, vrednost učešća (1.000 evra) i troškova obrade(do 1.000 evra) ostaju isti, ali je rata prve godine otplate kredita 124 evra, od druge do šeste godine 261, a nakon šeste 477 evra. Doprinos države u rati kredita je do 165 evra.

Fiksna kamata za ovaj iznos je 3,5 odsto, mi vam dajemo 2 odsto, dakle za korisnike je kamata 1,5 odsto, istakao je on. On je naglasio da će tako iznos rate biti manje nego što se sada plaćaju mesečni zakupi takvih stanova.

"Od druge do šeste godine kamatna stopa je 6,5 odsto. Nakon toga po euriboru, dakle po sadašnjem to je 4,6 ili 4,8 odsto", rekao je.

Računica otplate za stan od 75.000 evra

Ako je vrednost nekretnine, na primer, 75.000 evra, učešće bi bilo 750 evra, a troškovi obrade do 750 evra. Rata za korisnika za period otplate od 20-30 godina bila bi prve godine 93 evra, od druge do šeste godine 175, a nakon šeste 340 evra.

Doprinos države u rati kredita je do 124 evra.

Ukoliko je vrednost nekretnine 75.000 evra, a period otplate 35 godina, vrednost učešća (750 evra) i troškova obrade (do 750 evra) ostaju isti, ali je rata prve godine otplate kredita 93 evra, od druge do šeste godine 198, a nakon šeste 357 evra. Doprinos države u rati kredita je do 124 evra.

"U prvoj godini vi dajete 93 evra mesečno. To je toliko povoljno da ne znam šta bih rekao. U nekretninama koje danas iznajmljujete nemate mesečno ispod 350 evra nigde. Dakle vi plaćate 93 evra, a država daje 143 evra. Od druge do peste godine, dajete do 175 evra mesečno. Nakon šeste godine ide do 340 evra će biti rata", najavio je Vučić.

Stambeni krediti za mlade biće dostupni i studentima, kao i nezaposlenima u Srbiji. Uslovi stambenih kredita za mlade su da maksimalna vrednost nepokretnosti bude 100.000 evra uz minimalno učešće 1 odsto.

Očekuje se da će program biti u primeni od 1. marta

Autor: Jovana Nerić