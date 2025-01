Vučić: Pokušavaju temu o mom ubistvu da u potpunosti legalizuju

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da njegovi politički protivnici pokušavaju temu o njegovom ubistvu da u potpunosti legalizuju, kako bi to bilo nešto što je sasvim normalno.

Vučić je to rekao gostujući u emisiji Ćirilica na Hepiju na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Novog D S Miloša Jovanovića koji je tokom gostovanja u emisiji na Novoj S rekao da je jedna od opcija za obračun sa predsednikom Srbije da ga "bace sa terase".

"Ima to nekoliko ozbiljnih stvari i nekoliko pomalo komičnih. Komično izgleda kada na ubistvo i likvidacije pozivaju oni koji nemaju nimalo hrabrosti, to je opšte poznato", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je Jovanović u toj izjavi rekao da to ipak nije njegova opcija da ga bace sa terase.

"Time je hteo da se pravno zaštiti, da kaže, e nisam ja taj, ali sam pozvao sve druge da to urade, pošto to postoji kao opcija. I s druge strane, još gore, pozvao sam na oružje. To su nedvosmisleni pozivi, narušavanje, nasilno rušenje ustavnog poretka, ali mislim da je veoma važno da mi do poslednjeg trenutka budemo tolerantni. Što mnogi ljudi tumače kao slabost, a nije slabost. Morate da čuvate demokratiju, da se borite za demokratiju, da puštate razne neodgovorne ljude, razne neozbiljne ljude, da izgovaraju svašta", naglasio je Vučić.

Kaže da je tu potrebno opisati jedan širi kontekst.

"I to što se juče na RTS-u dogodilo, ispred RTS-a, pošto im oni prenose i ćutanje, da ne verujete. Sad kao mnogo je to važno, ćutimo pa ili izviždimo nešto, pa i to moramo da prenosimo", rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na starijeg učesnika protesta ispred RTS koji je za N1 izneo pretnje smrću Vučiću.

"Da vi s takvom radošću i nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti izgovarate, 'bio je dugačak čovek', tj. mrtav je", rekao je Vučić i dodao da je novinarka već prethodno sa njim razgovarala i da čoveku to nije slučajno izletelo.

"Oni su se dogovorili šta će on da kaže. I odlično je znala šta će da kaže. Zato ga je to i pitala. Ne bi li se na kraju dodatno zahvalila na sve to", rekao je Vučić.

On je istakao da politički protivnici da tu temu o ubistvu potpunosti legalizuju, da sve bude normalno, prihvatljivo.

Kada je reč o čoveku koji je kolima udario devojku tokom blokade u Ruzveltovoj, Vučić je rekao da će nadležni organi sve ispitati i dodao da su i to pokušali njemu da pripišu.

"Meni je sumnjiv ceo slučaj, posebno mi je sumnjivo da se taj romski mladić brani ćutanjem, iako je reč o narkomanskom zaviniku, koji je čistio pojedine firme i nekih poznatih ljudi svojevremeno. U jednom trenutku verujem da će neko morati nešto da kaže", rekao je Vučić.

Podsetio je na raniji slučaj u Loznici sa protesta.

"Znate, oni su bili toliko bezobzirni da su čak stavili, jer sam ja za slučaj u Loznici, naravno, sve to kada stojite na ulicama je sve protivzakonito, jer nikada niste ništa prijavili policiji. I u Loznici se skupilo njih 15-20, i stao čovek u automobilu, molio ih da prođe, i neće, i on mu seo na haubu.

Šta čovek da radi? Provozao ga pet metara i zaustavio se. Ali je stao, bio dovoljno pametan, niti je on ubrzavao, niti ga je udario, niti bilo šta. Onda su oni stavili kao da sam ja rekao da je normalno da idete i da gazite policiju. Pa ne, ovo nije normalno. Ovo je mogao da uradi neko krajnje drzak, neodgovoran", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je to mogao da uradi neko angažovan od nekoga, Vučić je odgovorio:

"Ja ne želim da verujem u to, ali od mnogo toga što se dogodilo, više nijednu opciju ne odbacujem sasvim. Ali nadležni organi će ispitati sve. U svakom slučaju, čak ste svi time bavili, pa ste govorili da sam to inspirisao ja. Ne bi li bilo normalno da budem ubijen? Zašto su došli do te ideje, i to je konačno pametan zaključak, da budem iskren. Ne kažem ja da je on ispravan, ne kažem ja da je on ljudski, ali im je to pametan zaključak. Od svih njihovih gluposti, od svega što su smišljali i izmišljali, to im je najpametniji zaključak".

Autor: Dalibor Stankov