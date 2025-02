Đurđev: Tramp je velika nada za spas hrišćanstva u Americi, Srbija treba da bude deo svetskog hrišćanskog poretka!

Najava predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da će osnovati Kancelariju Bele kuće za veru, koja će kao zadatak imati suzbijanje antihrišćanskog delovanja, velika je nada za spas hrišćanstva u toj zemlji, ali i ohrabrenje za sve nas širom sveta koji se zalažemo za hrišćanske vrednosti u javnom i političkom životu i podstrek da u toj borbi istrajemo, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

Prema njegovim rečima, Srbija je jedna od najstarijih hrišćanskih zemalja, a Srbi danas čine nekoliko stotina hiljada hrišćanskih vernika u SAD.

- Tramp u vrednosnom smislu gradi svetski hrišćanski poredak. Srbija može i mora imati svoje mesto i ulogu u njemu. Sam Tramp je rekao da zna mnogo o našoj zemlji, a ne zaboravite da od svih evropskih zemalja Tramp uživa najveću podršku baš u Srbiji. Nemojte misliti da on te podatke ne zna - istakao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige predložio je i da Srbija, po uzoru na SAD, formira Kancelariju Predsedništva za veru, a koja će se boriti protiv antihrišćanskih vrednosti i agresivnog nametanja istih u sve sfere društva i države.

- To ne znači borbu protiv ostalih religija, naprotiv, i pravoslavci i rimokatolici i muslimani su suočeni sa istim problemima i izazovima - od razaranja tradicionalne porodice do nedostatka veronauke u školama. Podrazumeva se da ostajemo do daljnjeg pri našem predlogu da nedelja bude neradni dan, kao i da se u Srbiji, baš kao i u SAD, uvede nacionalni molitveni doručak - zaključio je Đurđev.