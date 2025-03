DOLAZE VELIKE GLOBALNE PROMENE Brnabić: U ovom svetskom 'cunamiju' jedino Aleksandar Vučić može da sačuva Srbiju

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu ali i temu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u protekloj nedelji u Hit tvitu govorili su predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, glumac Branislav Lečić i analitičar Saša Borojević.

Predlog broj 1. Srbija

Predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentariasala je na samom početku emisije vest da je vozilo iz pratnje predsednika Srbije izazvalo sudar i da je došlo do povrede deteta koje ima cerebralnu paralizu i rekla da to nema nikakve veze sa realnošču.

- Ja sam demantovala Novu S i rekla da dokažu i vidite da nisu ni jednu stvar objavili nisu demantovali ali nisu ni sklonili tu vest. To nisu mediji i oni nisu novinari oni su jedna propagandna mašinerija i oni pupmaju atmosferu pred 15. mart i najavu pokušaja upada u Skupštinu - rekla je Brnabić

Kako je rekla taj tajkunski mediji zloupotrebljava decu, proteste , a sada zloupotrebljavaju i dete koje ima bolest.

Branisalv Lečić komentarišući aktuelna dešavanja rekao da u trenutku kada vidimo šta se dešava u svetu paniramo da svoje ideološke sukobe pojedini žele da dovedu do toga da dođe do nasilja, to je državni udar i revolucija, u ovom trenutku nama je najpotrebniji mir. U ovom trenutku je najbolje da državne institucije počnu da rade bolje svoj posao i da se strasti smire.

- Moj jedini zadatak kao neko ko je bivši učesnik vlasti je da reaguejm i da pitam dali ste svsni šta činite. NEmožemo da dozvolimo da dođe do sukoba, sada je vreme torelancije. Nikako ne smemo da rušimo sopstvenu kuću, to je nedopustivo- rekao je Lečić.

Saša Borojević izneo je podatke o prihodima nevladinih organizacija, a zarim je prokomentarisao protesti i blokade.

- Ovde je imamo jedna novi naziv a to je politički incest, to znači da ste grunuli decu sopstveno dete gurajući da radi neke stvari koje ti ne smeš da radiš u politici - rekao je Borojević.

Brnabić je rekla da se na obilasku predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Borskom i Zaječarskom okrugu videla velika podrška lljudi i da je to ono što boli neke. To je dokaz da nema obojene revolucije.

- videli mso koliko su ljudi srećni što ga vide, i koliko je ljudi na ovim skupovima, to je ono što njima kravi sreću i to njihovo veliko pumpanje- rekla je Brnabić.

Kako je rekla protekla nedelja je za nju bila zaista zanimljiva.

- Mozaik se sklapa , prva stvar mi smo videli sada simbol krvave šake u sred Vašingtonu protiv predsednika Trampa, odkud simbol krvave šake tamo. Ili će biti da je taj simbol potekao baš iz tih organizacija koje su protestvovale tamo a koje smo videli u Albaniji ili u nekim drugim državama gde je pokušana obojena revolucuja - rekla je Brnabić.

- Od jednom smo videli odakle to potiče, imao jedna simbol koji dolazi iz Vašingtona i bori se protiv Trampa. Imamo vesti iz Bosne i Hercigovane presudu Miloradu dodiku i vidio koliko se kuvla ta presuda i da je potrebno da se oslabi Srbija i Aleksandar vučić kako bi se oni lakše obračunali sa Dodikom i Republikom Srpskom - navela je ona.

Kao je rekla uspeli su čak i decu od 10 godina da izvedu na ulicu.

- Onda imao Kosovo i Metohiju i pokušaj da Srpska lista ne dobije svih 10 mandata. Imamo i paljenje lutke Aleksandra vučića i konačni imao iz centra Beograda Dragana Đilasa koji poziva na ubistvo Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić.

Lečić je pozvao na strpljenje i razum.

-Ako se računa da tja 15. treba da bude revolucionaran, onda njih ispunjenje zahteva ne interesuje. Onda se mora umešati i država - kaže Lečić.

One je rekao da pojedini mediji gaje mržnju i da je to strašno.

Borojević je predložio da mediji koji huškaju i seju mržnju treba da plaćaju kazne za to.

- Šta je to u martu što se očekuje, ja vidim i to koliko su deca u školima podeljena i da očekujem da će početi da se tuku i dele na one kojei su sndvičari i oni koji to nisu - rekao je Borojević.

Brnabić je rekla da mi sa jedne strane imamo medijski mrak.

- To smo mi imali prkeo 11 godina preko Šolakovih medija. Imate ljude koji su opozicija i koji su kod njih uvek bili rado viđeni gosti. Kada se desio primer da je na njihovm mediju gostovao čovek koji je govorio pozitivno o litijumu taj čovek više nikada nije pozvan da bude gost tamo - navodi Brnabić.

Kako je rekla vi tamo ne smete da imate drugačije mišljenje. koliko vas danas hvale toliko će vas sutra najstrašnije kuditi.

- Oni godinama pričaju da je Vučić vođa mafije da mu je brat kriminalac i da svako ko uđe u vladu da je najgori na svetu i tako 10 godina sistematski ispiraju ljudima mozak- navodi Brnabić.

- Pogledajte šta se desilo Brankici Stanković što je pozvala Aleksadra Vučića da gostije na Tv Insajder, oni su je "jahali" najstrašnije zato što je pozvala nekog ko je izneo drugačije mišljenje na medijima na kojima se očekuje drugačiji narativ - dodaje Brnabić.

Brnabić je rekla da ako fakulteti ne počnu da rade do 15. marta akdemska godina je izgubljena.

- Ono što je država mogla da uradi ona je uradila i izvršiće, ali ostalo se tiče sudske vlasti i da na sudske vlasti niko ne može da vrši pritisak - navodi Brnabić.

Brnabić je rekla i da pojedini studenti koji su svsni da mogu da izgube godinu i koji žele da se vrate na fakultet su izloženi velikom pritisku.

Predsednik Vučić je dan a u jednom trenutku rekoa da se razlikujemo i po vrsti hren koju jedemo navodeći primer njegovih skupova i skupova opozicije govoreći o polarizaciji koja se nameće.

Lečić je rekao da se u Srbiji radi na antišovinističkoj ideji, pa se napda sve što je vezano za jednu vrstu identiteta.

- Svaki pokušaj bilo kog vladara da spoji Srbe odmah je osuđen na jednu vrstu ataka jer to je ta liberalno leva isključivost jer je decenijam rađeno na tome i pripremana je podela. Ovo je zadnja prilika da se zadnja lobotomija raznih organizacija desi. To ne sme da se desi - naveo je Lečić.

On je naveo da zapadu i Bajdenovoj demokratiji je odgovrala instrumentalizovana demokratija preko koje bi oni vladali.

Borojević je komentarisao podršku iz Zagreba, Hrvatske iz Sarajeva gde vidite da neko servira priču o Jugoslovenstvu ali na način koji bi podelio Srbiju.

- Na svaki 27 godina se nama ponavlja istorija, ovo sada šti imao je talčka kriza, mi smo taoci određene vizije - navodi Borojević.

Televizija N1 uklučila je u program maloletno dece koje je bilo na protestu u Nišu što je izazvalo različite komentrare.

Borojević je naveo primer male Pauline koja je pevala nacionalne pesme kada se na toje televiziji govorilo da je to zloupotreba dece , a šta je onda ovo - zapitao se Borojević.

- Kakve veze srednjoškolci i osnovci imaju veze sa ovim protestima. Zar nemaju nešto drugo što mogu da nauče decu - rekao je Borojević.

Predsednica Skupštine je rekla da li bi sve ovo imali da mos uveli sankcije Rusiji i da je predsednik vučić dozvolio Šolaku i Đilasu da se bogate, naravno da ne bi jer oni nemaju nikakvu ideologiju njih zanima samo njihov interes.

- Ovo je posledica toga što Aleksandar Vučić nije dao Šolaku da se bogati i to je posledica njegove odmazde i milijarde koje su ulažene u to - navela je Brnabić.

- Ja sam ponosna što sam deo tima Aleksandra Vučića - rekla je Brnabić.

Brnabić je podsetila da je sada prosećna plata u Srbiji 916 evra to je više nego duplo za samo 7 godina.

- Najviše novca je ušlo u Srbiju kada su nastupile demokratske promene u Srbiji i gde je završio taj novac, nije u bolnice i puteve nego u nekim džepovima - podsetila je Brnabić.

Kako je rekal 15. marta će Skupština normalno raditi i neće biti nikakvog okupljanja i kontra mitinga kao što neki govore.

Predlog broj 2

Predlog broj dva posvećen je sastanku američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog na kojem je došlo do verbalnog sukoba dva predsednika.

Gospođa Brnabić je rekla da ovo što su videli jeste rađanje jednog novog svetskog poredka.

- Mislim da je predsednik Tramp prilično iskoračio i da ne poštuje klasične protokole. Ja ne mislim da je to neophodno loše, neobično jeste, ali ovo će prouzrokovati ozbiljne probleme za svet, mi treba da budemo svsni ispremni da ćeovo dovesti takvbe turbulencije koje nismo videli još od podle sveta nakon drugog svetskog rata - rekla je Brnabić.

Borojević je rekao da je Zelenski posle Amerike otišao kod Engleza koji su ga zagrlili.

- Ne bi bio u koži onome koga Englezi zagrle - dodao je on.

Kako kaže ono što je uradio Tramp da je to čas demokratije, bez licemerstva.

Lečić je rekao da Aleksandar Vučić vodi odličnu spoljnu politiku.

- Činjenica da ono što se dešava na svetskom nivou da je ta politika tačna i da je Vučić imao odličnu procenu - naveo je Lečić.

Govoreći o odluci predsenika Vučića da ne uvede sankcije Rusije Lečić je reako da je taj potez dobar i da se njegov predosećaj pokazao kao tačan.

Brnabić je rekla da kada je gledala razgovor Trampa i Zelenskog za nju je to izgledalo kao rušenje glečera nakon čega će doći do promene sveta i da će uslediti jedan veliki cunami.

- Nas iz ovoga jedino može da izvuče Aleksandar Vučić. Srbija je i pored svega što se dešavalo do sada ostala stabilna. Aleksandar Vučić to zna on se time bavi, međusobnim odnosima u svetu i kako bi Srbija mogla da se zaštiti. Ja se uzdam u to da postoji osoba koja može da sačuva Srbiju u tomo cunamiju. Stabilnost je neophodna u ovom vremenu - rekla je Brnabić.

Kao je rekla mi smo u poslednjih nekoliko godina super sebe pozicionirali zahvaljujući Aleksandru Vučiću dodajući da idu teška vremena za koja mi mormo da imamo unutrašnju stabilnost.

Gledateljka Valentina iz Prokupllja uključila se u emisiju glasala je za predlog broj 1. Srbija.

Marija iz Niša glasal je za predlog broj 1. Srbija dodajući da će Srbija pamtiti predsednika Vučića jer takvog predsednika nikada nismao imali, jer ona ide u narod i sluša njihove probleme i bori se za njih.

Branislav Lečić glasao je za predlog broj 1.

Borojević je glasao za predlog broj 2.

Ana Brnabić glasala je za predlog broj 2.

Kao je rekla u drugom prilogu videli smo tekstonske promene koje se dešavaju u svetu i zbog toga mormao očuvati stabilnost Srbije.

