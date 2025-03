'DESETINE HILJADA LJUDI BI ZATRAŽILO LEKARSKU POMOĆ DA JE BILO ZVUČNOG TOPA' Milićević za Pink: U Srbiji se ne koriste nedozvoljena sredstva!

Ministar bez portfelja zadužen za odnose Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević istakao je danas za TV Pink da je opozicija svesna da im podrška na protestima opada, pa se sada "hvataju za slamke" kako bi nastavili da propagiraju nasilje.

Juče smo imali sednicu Vlade, povodom insinuacije o zvučnom topu, shvatili smo da su na taj način, jer su shvatili da im podrška opada, poželeli da se služe lažima da bi izazvali još veće nasilje.

- Navodno, zbog zvučnog topa... Onda kao, zbog toga je jedno lice imalo srčani udar... Ministar zdravlja je rekao juče, da je od 11 sati i 52 minuta, do 14 sati sutradan nije bio nijedan smrtni slučaj... Dakle, zakonom se ne koriste nedozvoljena sredstva... Slušao sam ljude koji poznaju materiju. Desetine hiljada ljudi bi moralo da zatraži pomoć u institucijama. Pre 15. je naloženo svim zdravstvenim institucijama naložena pozornost - dodao je potom.

Milićević se dotakao i tragedije u Severnoj Makedoniji, istakavši da se nada da i ona neće biti iskorišćena u političke svrhe.

- Verujemo da će uz snagu i solidarnost uspeti da prevaziđu sve to... Ono što se dešavalo u Srbiji, zloupotreba tragedije u pilitičke svrhe, ja to ne želim da se desi u Severnoj Makedoniji. Kada se dese velike tragedije, čitava nacija mora da funkcioniše kao porodica... Ne u smislu da budemo politički lešinari, tada se radi daleko više, treba biti uz porodice, oni osećaju najveću bol - kaže Milićević.

Važno je da budete u pravom smislu te reči - podrška porodicama, dodao je.

- Taj modalitet nisam video, to je izmišljeno u Srbiji. Nakon Ribnikara smo imali ono "Srbija protiv nasilja". Ovo je nasilje protiv Srbije. Njihova kampanja se, posle toliko izgubljenih života, svodila na to Vučić ne može da bude na vlasti - objasnio je Milićević.

Gradski menadžer Miroslav Čučković je dodao da su nakon tragedije U Novom Sadu bili najavljeni vanredni izbori, i prva tačka je bila kako da se u političke izbore iskoristi tragedija u Novom Sadu. Tada su dogovorili dve tačke o kojima se i sada raspravlja - da se tragedija iskoristi u političke svrhe, i da se nikako neće na izbore.

- Desile su se dve stvari. od petka sam bio u reonu Pionirskog parka, petak noć na subotu. Negde oko pola jedan noću smo otišli sa lokacije. Prošla je opasnost... ja sam svojim očima video neke. Prva greška koja je napravljena je da je rečeno da je njih neko iz Pionirskog parka napao. Činjenica je da su se oni potukli između sebe. Novinarki krika su svojom kamerom zabeležili da su se oni potukli... Bilo je nemoguće da se to provuče kao njihva "stina". Onda su skinuli prsluke i rekli da to više nije njihova odgovornost, i rekli da je protest slobdan. Nakon toga imate napad na studente, gde su rekli, "sada bežite, gde je revolucija"... Oni su rekli da ih vodi balavurdija, i to je rezultat kompletno propast - rekao je Čučković.

Do juče su se Srbi najviše razumeli u fudbal i politiku, a sada se razumeju u zvučni top, kaže on.