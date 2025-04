MANDATAR ZA NOVU VLADU BIĆE IZNENAĐENJE! Vučević otkrio detalje budućeg kabineta: Biće velikih promena!

Predsednik vlade Miloš Vučević istakao je da postoji nekoliko imena koja kojnkurišu za novog mandatara, kao i da bi budući premijer mogao da bude veliko iznenađenje. Miloš Vučević je istakao da će sutra na konsultacije sa predsednikom ići SNS i SPS.

- Naš stav je da treba da idemo u izbor nove vlade, da napravimo dodatni napor da se izabere nova vlada do 18. aprila. Treba to učiniti i neki dan pre, jer novi mandatar mora da obavi konsultacije oko sastava novog kabineta, pa onda to moraju da potvrde stranački organi. Mi idemo sutra na konsultacije sa predlogom da se formira nova vlada i doći ćemo sa nekoliko imena mandatara - najavio je Vučević.

On je istakao da će doći da čuju i predsednika jer to, kako je naveo, nije samo tehničko - tehnološki proces i ne radi se samo o rokovima, već je reč o tome šta je suština te vlade i šta treba da uradi u narednom periodu.

- Mislim da će biti velikih promena u vladi i to ne samo na mestu premijera - i u vladi i u dubini, od državnih sekretara do direktora javnih preduzeća. Mislim da će biti velikih iznenađenja, možda i oko mandatara bude veliko iznenađenje - rekao je Vučević.

On je ukazao da smatra da u novoj vladi treba da bude mnogo novih ljudi. Vučević je naveo da ne bi pravio toliko veliku vladu i ocenio da je manji kabinet mogao da bude efikasniji i operativniji.

Rekonstrukcija politike

Vučević je objasnio da mandatar bira svoj tim, ali da to ne radi sam, već u razgovoru sa strankom, koalicionim partnerima i predsednikom.

- Morate da prihvatite i neka kompromisna rešenja, jer koalicioni partneri i neki ljudi u stranci imaju svoja viđenja - dodao je on.

Ukazao je da postoji mogućnost da se stavi primedba na neka personalna rešenja i da se to dešavalo i kada je on formirao vladu. Vučević je rekao da bi, čak i da nije bilo ove situacije u zemlji, bilo rekonstrukcije vlade.

- Bilo bi je upravo u ovom periodu. Približavajući se godišnjici izbora vlade 2. maja išli bismo na rekonstrukciju, dubinsku i veliku. Nije uvek u pitanju personalno rešenje, treba insistirati na rekonstrukciji i politike - istakao je Vučević na K1 televiziji.

Vučević je u istoj emisiji govorio i o blokadama koje traju već gotovo pet meseci.

Autor: Jovana Nerić