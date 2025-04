"Očekujem od nove Vlade Srbije da bude proevropska" Marta Kos: Posle praznika planiram da posetim Beograd

"Očekujem od nove vlade da ce biti proevropska i proreformska. Planiram da posetim Beograd krajem meseca, posle praznika", rekla je Marta Kos za Juropijan Njuzrum (ENR).

Marta Kos je, odgovarajući na pitanje da li Srbija može da očekuje otvaranje najmanje jednog klastera ove godine i kada će dobiti Izveštaj o ispunjavanju privremenih merila (IBAR), navela da je tokom njenog i sastanka predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u martu ove godine dogovoreno da će Srbija sprovesti dve reforme.

U tom kontekstu ukazala je na pitanje dva zakona o medijima, reformu izbornog zakona, formiranje Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i ispunjavanje pojedinih tačaka iz "non-pejpera" od decembra prošle godine.

"Ako Srbija to ispuni, onda ce naravno biti moguće napredovati i otvoriti klaster", poručila je Kos.

Dodala je da otvaranje klastera zavisi od srpske vlade i parlamenta, gde zakoni treba da budu usvojeni.

"Ako to onda bude pozitivno, ići ćemo na Savet. Predsednik Srbije Vučić je obećao da će Srbija to ispuniti i iskreno se nadamo da ce ispuniti", poručila je komesarka.

Kos je rekla da EU razgovara i sa organizacijama civilnog društva i navela da je od Vučića tražila da im pomogne da budu uključene u proces pristupanja EU.

EU svesna situacije u BiH

Osvrnula se i na situaciju u BiH, navodeći da je EU svesna institucionalne ili političke krize u toj zemlji.

Istovremeno je najavila da će posetiti tu zemlju i poručila da narod BiH zaslužuje da počnu pregovori sa EU, ali da, kako je rekla, neki političari rade protiv toga.

"A vizija koju imamo za Bosnu je da čim oni urade ono što moraju i budu voljni da to urade, ako bude kompromisa, onda bismo mogli da započnemo proces", rekla je Kos.

Upitana da li je moguće da se osigura uravnotežen pristup u politici proširenja EU ka Zapadnom Balkanu s jedne strane, i Ukrajini i Moldaviji s druge, Kos je rekla da nova dinamika važi za sve zemlje kandidate i naglasila da ne bi govorila o ravnoteži jer je reč o procesu zasnovanom na zaslugama.

"Ali ono što sada pozitivno utiče i na zemlje kandidate sa Zapadnog Balkana u poređenju sa Moldavijom i Ukrajinom jeste da postoji ta nova dinamika, nova vizija EU da se ubrza proces pridruživanja", poručila je Kos.

Kada je reč o saradnji EU i SAD u procesu proširenja, naglasila je da samo EU može da uvede kandidate u blok i "niko drugi".

Ukazala je da EU sarađuje sa SAD u Bosni i Hercegovini zbog Dejtonskog sporazuma, ali je dodala da za bilo koju drugu zemlju nema informacije da bi američka politika mogla da bude deo procesa proširenja.

Kos je navela i da postoje treće države koje žele da iskoriste to što su zemlje kandidati otvorene za investicije iz inostranstva, navodeći kao primer slučaj Crne Gore, koja je potpisala sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što, kako je rekla, EU prati.

Navela je i da bi pregovori sa Crnom Gorom mogli da budu zatvoreni do kraja 2026. godine, nakon čega je potrebno godinu do dve dana za proces ratifikacije, dok Albanija želi da završi pregovore do 2027. godine, što znači da bi mogla da postane članica do 2030. godine.

Kada je reč o prelasku na glasanje kvalifikovanom većinom u pregovaračkom procesu, Kos je rekla da trenutno 14 država članica EU podržava tu ideju.

"A videćemo da li ce ih uskoro biti još", rekla je Marta Kos.



Autor: Dalibor Stankov