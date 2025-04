RAZOTKRIVENA NEVEROVATNA PREVARA NA FAKULTETIMA! Vučić sve javno ispričao: Ono što su uradili je za zatvor i biće za zatvor

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o blokaderima otkrio je neverovatnu prevaru koju vrše profesori na fakultetima, ali govorio o tome da su državne institucije iskoristili da bi mogli da prave svoje partijske infrastrukture.

- Sve što rade je protivzakonito. Mi smo im sada pronašli i šifre. Kada govore o listi, onda pričaju o fudbalskom timu. To je sve suprotno zakonu. Neki su iskoristili prostorije fakulteta i univerziteta širom Srbije za to da imaju besplatne opštinske odbre, gradske odbore, regionalne odbore i glavni odbor u rektoratima. Dakle, iskoristili državnu imovinu, dravne pare da bi mogli da prave svoje partijske infrastrukture. Oni će da vam govore da to nisu partije, ali to jesu partije. Evo u Kosjeriću će ići zajednički Aleksić i Parandilović i DS sa studentima, al će svi da ćute i da se prave kao da su svi studenti ili ne znam šta... I opet će da izgube, iako su to najteže opštine za nas. I opet ćemo da ih pobedimo.

- Za kriminal ćete morati da odgovarati, neću prestati da insistiram na odgovornosti, neko je urušio naše školstvo, fakultete, ekonomiju. Sve što smo deceniju gradili, neko je surovom bahatošću, surovom bahatošću razorio sve što smo gradili i radili. Sada moramo da zemlju podignemo, ali da nikada ne zaboravimo na pitanje odgovornosti. To pitanje će se postavljati i niko neće moći da ga skloni sa stola. Tek ćete da vidite kakva će se krivična dela otkrivati, tek ćete da vidite kako su neki, a zašta imamo i audio i video zapise, držali i nastavu i ispite stranim studentima za pare. Zato što stranci nisu želeli da prihvate onlajn nastavu za pare su im držali, a našoj sirotinji, našim poštenim studentima kojima roditelji plaćaju smeštaj u Beogradu, e za njih nije mogla da bude ni onlajn. To je za zatvor i biće za zatvor. Videćete uskoro kako to izgleda. Neverovatne se stvari događaju, ali ljudi sve bolje vide i prepoznaju. Nemojte da smetnete s uma da oni koji su obeležavali kuće domaćinima zato što su negde pošli svojim traktorima, a njima se nije svidelo tamo gde su oni pošli, takođe će da odgovaraju, kao i oni koji su uništavali traktore.

Autor: D.B.