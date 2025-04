Poslanik u Skupštini Srbije i poznati advokat Vladimir Đukanović ocenio je da u Srbiji vlada diktatura neizabranih i pozvao je na borbu protiv sektaško-komunjarske revolucije.

Đukanović je napisao post na Fejsbuku nad kojim bi svi trebalo da se zamislimo.

- Moramo da se borimo. Ne zato što smo članovi Srpske napredne stranke ili zato što smo pristalice politike predsednika Vučića. Na stranu sve to. Moramo da se borimo jer je u pitanju Srbija. Sada smo makar načisto, bar se nadam, da najvećim delom državni sektor apsolutno radi protiv aktuelne vlasti. Teško je to prihvatiti, gotovo je nemoguće shvatiti, mada ja to godinama unazad govorim, ali su mi se svuda smejali i smatrali su da namerno preuveličavam stvari, Srpska napredna stranka je samo na papiru vlast. Formalno izabrana od naroda u praksi ona u gotovo svim oblastima nema ama baš nikakvu vlast. Nešto malo više u ekonomiji i finasijama i spoljnoj politici, a to je opet pretežno zbog autoriteta predsednika Vučića i njegovog legitimiteta. U svim ostalim oblastima, SNS nema ama baš nikakvu vlast. Znam, teško da to ko može da shvati, ali to je tako gotovo od 2012.godine. Kako je vreme odmicalo, problem se samo usložnjavao. Praktično, ovo je razvlašćena vlast, dok je istinska vlast pod kontrolom neizabranih u raznim "nezavisnim i regulatornim telima", pravosuđu, otuđenim centrima moći u kulturi, medijima, policiji… - stoji u postu Đukanovića.

Kako on navodi, u Srbiji vlada diktatura neizabranih.

- I to jeste naša krivica, jer nismo hteli sa tim da se suočimo. Sada preti totalno urušavanje sistema. I zato moramo da se borimo da očuvamo državu i da se vlast vrati narodu, odnosno da Srbijom vladaju oni koje je narod izabrao. Ko će biti vlast, to neka narod odluči, ali taj mora i da vlada. To je iskreno jedan od mojih najbitnijih motiva zašto se još uvek borim, jer neću da državu preuzmu anarhisti, komunjare, plenumaški razbojnici, uništitelja privrede i otimači privatne imovine… Neću da ponovo dođe 1945. godina. Neću antisrpske crvene i proustaške likove da zasednu na čelo Srbije. Zato se borim. Zato moramo da pobedimo njihove sektaško-komunjarske revolucije, a posle neka narod odluči - piše Đukanović.

Autor: Iva Besarabić