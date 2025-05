Površni, podli i lenji: Kako se u opozicionoj kuhinji 'skandali' prave za one koji ne čitaju dalje od naslova

Nakon što su pojedini opozicioni portali objavili natpise u vezi gostovanja u emisiji kod Jovane Jeremić na TV Pink, bivši ministar Zoran Đorđević oglasio se saopštenjem, u kojem je oštro reagovao na, kako tvrdi, pogrešno tumačenje njegovih izjava i namerno izvlačenje iz konteksta zarad senzacionalističkih naslova.

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Kada sve svoje umišljene moralne vrline svedete na naslov, a sve svoje istine stavite u pasus onda vam i ne ostane puno toga osim izmišljanja „skandala“. Upravo to se dogodilo nakon mog gostovanja kod Jovane Jeremić, kada je jedan opozicioni medij odlučio da, zarad jeftinog “klikbejt” naslova i niskih strasti svojih čitalaca, izvuče iz konteksta moju izjavu i predstavi je kao „skandaloznu“ - predstavite naslovom “Skandalozan nastup bivšeg ministra kod Jovane Jeremić: Zoran Đorđević uporedio ulazak Srbije u EU sa silovanjem”

Ne bi bio prvi put, a siguran sam ni poslednji. Ali zbog svih onih koji i dalje imaju savest, želim jasno i argumentovano da razjasnim šta sam rekao, a još važnije zašto je ono što sam rekao daleko od uvrede, a još dalje od kako oni kažu „skandala“.

Rekao sam: ako Evropska unija želi Srbiju u svom članstvu, onda s njom treba da gradi odnos poverenja, međusobnog poštovanja i uzajamne želje. Upotrebio sam metaforu muško-ženskog odnosa. Metaforu da budemo jasni, što znači stilsku figuru, slikovito objašnjenje složenog političkog odnosa na vrlo razumljivom primeru. Ako jedna strana insistira silom, bez volje druge strane to više nije zajedništvo, to je prisila. A prisila nad ženom ima samo jedno ime i nema osobe sa imalo morala koja će to osporiti. To je sve što sam rekao.

Dakle, ne dolazi do „skandala“ mojom izjavom već vašom manipulacijom dragi novinari opozicionih medija. Jer vi znate da mnogi vaši čitaoci ne zalaze dalje od naslova. Znate da će oni na osnovu reči poput „silovanje“, „Jovana Jeremić“, i „SNS“ već sklopiti priču u svojim glavama. I vi na to igrate. Perfidan, ali providan trik.

U vremenu u kojem se klik koristi kao valuta, a istina kao nusproizvod, vi fabrikujete laži, zanemarujući posledice koje ostavljate na javni diskurs. Od ljudi pravite ljude bez misli samo sa reakcijom. Podstičete afekt, gasite razum.

Ako metafora, filozofska, životna, politička postaje „skandal“ samo zato što se ne uklapa u vaš narativ, onda je vaš problem mnogo dublji. Onda se više ne radi o Đorđeviću već o tome da vi nemate stvarni sadržaj, pa pokušavate da stvorite veštački nemir.

Uostalom, zaključak mog izlaganja bio je sledeći: „Ja verujem da Evropska unija želi sa Srbijom odnos ljubavi.“ U svetu politike to je zalog za zajedništvo, napredak, poštovanje. I ako ćemo već da biramo rečnik, radije biram reči kao što su pažnja, uzajamno poštovanje, poverenje, nego besmisleni eufemizam kojim se pokušava opravdati nečija višedecenijska snishodljivost ili kompleks niže vrednosti.

A vi pisci teksta ne brinite. Niste vi mene uvredili. Vi ste samo još jednom ogolili sopstvenu nemoć da pogledate ljude i izjave izvan svoje ideološke kutije. I ne zaboravite, nije problem u meni što govorim jednostavno o složenim stvarima, već u vama što jednostavne stvari pokušavate da svedete na primitivne etikete.

Na kraju, ne nisam ja problem. Problem ste vi, koji svaki put kada predsednik Vučić ili bilo ko od nas iz SNS-a kaže nešto smisleno, pokušavate da to obesmislite. Vi koji u svakom segmentu pokušavate da plasirate narativ potpune tame ali zaboravljate jedno: svetlost se ne može ugasiti samo zato što ste zatvorili oči - napisao je bivši ministar Zoran Đorđević.





Autor: Dalibor Stankov