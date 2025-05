'PUŠTATE TERORISTE I PUČISTE NA SLOBODU' Predsednik Vučić o ukidanju pritvora profesorki Mariji Vasić, Lazaru Diniću i Ladi Jovoviću

Predsednik je prokomentarisao odluku da se pritvorenim aktivistima Mariji Vasić, Lazaru Diniću i Ladi Jovoviću ukine pritvor u kom su bili više od dva meseca.

"Puštate teroriste i pučiste na slobodu"

O tome, predsednik Vučić kaže:

- Osećam prezir prema onima koji su doneli ovakvu odluku, bes zbog nepravde i nadu da će nas ovo naterati da se hrabro suočimo sa posledicama obojene revolucije i njenim uzrocima, kako je pripremana, kako nam je otimana država i kako je data u ruke onima koji su planirali da je unište.

- Ovo je odluka Apelacionog suda - rekao je predsednik pa dodao:

- Vi ste tu da štitite narod o bandi, a ne da ih štite, njih. Narod zna da govorim istinu, briga me šta ćete posle reći.

O članovima SNS koji mesecima čame u pritvoru

- A niko nije bio zabrinut za sudbinu tih dečaka i mladića. Četiri meseca sede u pritvoru. Šta rade u pritvoru? Niste mogli to dvoje huligane i bandita koji su ih napali da ispitate za četiri meseca? Četiri meseca sede u pritvoru. Ja ne smem da kažem kao predsednik Republike ništa. Ne smem da se borim, to možda za pravo i pravdu. Puštate teroriste i pučiste na slobodu posle dva meseca, a momke koji su samo štitili svoju imovinu, svoje imanje, nigde u Americi ne bi bili pitani za to što su učinili jer su štitili svoje. Nikoga nisu dirali nigde. Nikoga nigde nisu napadali. Oni i dalje čame u pritvoru. Video sam da je predsednik, razgovarao sam sa predsednikom stranke gospodina Vučevića, u potpunosti podržavam njegovu ideju. Da je i Apelacioni sud, kompletan sud u Novom Sadu, bude blokiran od trenutka kad oni kažu, a sad neće moći da im prođe ni policija, ni oni, niti bilo ko drugi, dok ne donesu odluku o puštanju na slobodu ovih lica. A onda ćemo da vidimo šta dalje. Ovo je za nas veliki izazov. Ovo nam pokazuje koliko je novca ulagano u obojenu revoluciju, u nepravdu i nepravdu. I moraćemo da donosimo odluke i različite izmene zakona i različite propise u narodnom periodu da pravo i pravdu vratimo u Srbiju. Oni su propali, oni više ništa nigde ne mogu da urade, osim što će ostaci.

"RTS je najpoštenije radio dok je bio u blokadi".

"Ništa joj ne fali. Jede i pije kao zmaj". Samo ste lagali, Picula se angažovao. Sram vas bilo, vi ćete da nam govorite. Ništa joj ne fali. I nikome od njih ništa nije falilo. Ali fali ovim momcima koji ništa nisu uradili, a koji su duplo duže u pritvoru, a niko ne pita za njihovo zdravlje. Što RTS to ne zanima? Što isto ne zanima? Pa neće da ih zanima, zato što su devojke revolucije. I to je jedna od tačaka sa skupa 12. aprila. I zato nećemo prestati i nećemo stati sa borbom dok ne ispunimo zahteve, ali njihove, jer njihovi zahtevi više ne postoje, kao što sam rekao u Nišu, dok se ne ispune zahtevi naroda od 12. aprila".

- Ovo je takvo nasilje nad pravdom, da nemam reči. Pravo i pravda vratiće se u Srbiju. I više nema pardona po tom pitanju. Ovo je takvo nasilje i takvo divljaštvo nad pravdom, da ne znam šta da vam kažem. I nema problema. Mi smo danas pripremali velike stvari. Želim građane da obavestim, hteli smo da izađemo sa nekim dobrim merama, da ljudi vide kako se država priprema. Vraćamo se u normalan život, ali neće biti normalnog života dok se pravo i pravda ne vrate u Srbiju. E, za pravo i pravdu naterali ste nas, naterali ste nas svojim banditizmom, huliganizmom, svojim nasiljem na svakom mestu, sada će biti u potpunosti vraćeni u Srbiju. I neće služiti oni tuđinci i oni sudije koji podržavaju banditizam i huliganizam, i protivpravno ponašanje, i ne pravo i ne pravdu, već oni koji imaju čast, koji imaju obraz i koji će da štite državu Srbiju".

O rektoru Đokiću

- Ja ne mislim da je on organizator, već je potrčko, jedan pijun. I više nema opasnosti od toga da oni mogu da sprovedu sve u delo. Ali će i dalje praviti štetu pokušavajući da sačuvaju bazu svog delovanja za buduće pučeve i za buduće državne udare. I ništa od toga kamen na kamenu neće ostati, zato što ćemo svu nepravdu i svo nepravo koje su stvorili umeđu vremenu da uništimo i rastvorimo. I to je nešto što je najvažniji zadatak i države Srbije i njenih građana. Molim vas da podsetite na zahteve od 12. aprila. Nećemo stati dok svi ti zahtevi ne budu u potpunosti ispunjeni. A pitam tužioca nadležnog, koji god da je, iz višeg tužilaštva, iz osnovnog tužilaštva. Šta ste preduzeli po pitanju gospodina Đokića? A pitam ove stručnjake u Novom Sadu i za Apelacioni sud. A vas malo baš sramota? Vaša briga je to što ćete da izdate tri saopštenja. Sada ćete videti da ćete izdati saopštenje protiv mene, što sam rekao, ili malo sramota. Ali nećete da izdate ni jedno saopštenje što ih neko deset dana ne da lepo zarade i da odu na posao. Samo da vidite s kakvim licemerjem se sve suočavaju.

Za kraj, predsednik je za kraj rekao:

"Ovakvu nepravdu i nepravdu narod neće da trpi".

Autor: A.A.