Marko Đurić osudio ubistvo dvoje izraelskih diplomata u Vašingtonu: Naše misli su sa porodicama žrtava i izraelskim narodom

Ministar Marko Đurić izjavio saučešće Izraelu zbog ubistva dvoje diplomata. Dvojica izraelskih diplomata ubijena su u pucnjavi u Vašingtonu.

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić na svom "X" nalogu izjavio je saučešće Državi Izrael zbog ubistva dvoje diplomata ove zemlje u Vašingtonu.

Dvoje zaposlenih u Ambasadi Izraela muškarac i žena, ubijeni su u pucnjavi koja se dogodila ispred Jevrejskog muzeja (Capital Jewish Museum) u Vašingtonu, a osumnjičeni je uhapšen, saopštili su izvori iz bezbednosnih službi.

Portparol izraelske ambasade Tal Naim Koen potvrdio je da su "dva službenika upucana dok su prisustvovala jevrejskom događaju u muzeju", piše ABC njuz.

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, oštro je osudio gnusno ubistvo dvoje izraelskih diplomata u blizini Muzeja prestonice Jevreja u Vašingtonu.

We strongly condemn the heinous murder of two Israeli diplomats near the Capital Jewish Museum in #WashingtonDC.



This act of violence is unacceptable and we urge a thorough investigation and justice.



Our thoughts are with the victims' families and the #Israeli people.…