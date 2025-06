ODREĆI SE KIM, UGURATI NAS U NATO... Ovo je sve što treba da vidite i shvatite šta blokaderi hoće da urade od Srbije! (VIDEO)

Odreći se Kosova i Metohije, otcepiti Vojvodinu, ugurati Srbiju u NATO, zabraniti SNS, stranku koja se svemu tome protivi. Ovo je sve što treba da pogledate danas i shvatite kakvu Srbiju blokaderi žele!

Nenad Čanak i Milan St. Protić izneli su niz teza za koje bi u svakoj zemlji bili uhapšeni i odgovarali za najteža dela protiv Ustava i zakona. Njihove teze su nažalost ono što blokaderi žele da urade od Srbije.

- Stoji vam na Petrovaradinskoj tvrđavi ogroman baner "Nema predaje". Gde? Šta? Kosovo je u Srbiji koliko je Holandija - rekao je Nenad Čanak.

- "Nema predaje" te jeftinoće koje ne znače ništa. Kosovo je srce Srbije, te parole prazne, besmislene, bez ikakvog efekta. I onda tako to se, podbuni se neki narod, neki ljudi, neki puk, pučina grdna. I oni idu tako gde im onaj reko, pojma nemaju, ni o čemu pojma nemaju. Jer nisu naučeni da misle - Milan St. Protić.

Na pitanje "Srbija u EU da ili ne", Protić odgovara sa "da", dok na pitanje "Srbija sa Kosovom u EU da ili ne" odgovara:

- Realnost nas tera na to da prihvatimo stanje kako jeste. Dakle Srbija u EU bez Kosova. Ali sa dogovorom o tome prethodnim između Kosova i Srbije.

"Vojvodina sa nadležnostima iz 1974. godine. odnosno, kakva vrsta decentralizacije?"

- Ništa iz 1974. Srbija, prvo ne mislim na pitanje Vojvodine, može da se rešava i da je dobro da se rešava kao specijalan slučaj. Nego mislim da Srbija treba cela da se regionalizuje, decentralizuje, to je bio tadašnji naš nacrt (sporazum sa narodom iz 2000. godine), sa takozvanom stepenastom regionalizacijom, kao što je u Španiji. Gde će pojedini regioni ili pokrajine imati veća ovlašćenja a neki manja u odnosu na to što tamošnji građani izaberu da imaju. Ako građani Vojvodine žele, i što god žele, to mora da bude prihvaćeno - kaže Protić.

"Srbija u NATO ili ne?"

- Srbija u NATO - odgovara Protić.

- Ja sam predlagao 6. oktobra, da se zabrane SPS, JUL, Stranka srpskog jedinstva i SRS. Da se rukovodstva pohapse a članstvo raspusti, i da im se zabrani delovanje. SNS je sada došla u fazu da apsolutno mora biti raspuštena, rukovodstva lustrirana, jer ovo ne može - kaže Čanak.

- Evo i vi ste pitali da li ste vi da Srbija uđe u EU sa ili bez Kosova. To pitanje je besmisleno. Jer Srbija s Kosovom ne postoji sem na hartiji nečijoj.

Autor: A.A.