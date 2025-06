Brnabić: 'Jadar' strateški projekat EU, to je dobra vest za Srbiju

To što je projekat "Jadar" uvršten na listu strateški važnih projekata za Evropsku uniju van teritorije Unije obezbediće i apsolutni maksimum poštovanja standarda za očuvanje i zaštitu životne sredine, izjavila je danas predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je u Briselu ukazala da je projekat "Jadar" uvršten na listu važnih projekata za energetsku i svaku drugu bezbednost Unije, sigurnost i održivost Evropske unije.

- To je dobra vest. Dakle, ukoliko su slični projekti u Evropskoj uniji, ti standardi zaštite životne sredine će morati u potpunosti do detalja da budu replicirani za projekat 'Jadar'. Zato što je to sada i strateški projekat Evropske unije. To pokazuje i da nije tačno ono što su pojedini pričali da je Srbija evropska kolonija za rudarenje - istakla je Brnabić.

Predsednica parlamenta je naglasila da će standardi Evropske unije morati sada da se primene i na projektu "Jadar", što znači da ni na koji način ne ugrožava životnu sredinu, vodu, zemlju, vazduh.

- Imamo stratešku sirovinu koja će obezbediti do 20.000 novih radnih mesta, zato što mi naš litijum nećemo izvoziti, nego ćemo ga koristiti za unapređenje životnog standarda, bolje poslove, bolje plate, samim tim bolje penzije, više investicija u Srbiji. Dakle, mi ćemo naš litijum iskoristiti za bogatstvo naših ljudi. I to pod svim najrigoroznijim uslovima zaštite životne sredine. Odlična vest za Srbiju - kazala je Brnabić.

Prema njenim rečima, sada je očigledno da određeni mediji u Srbiji namerno obmanjuju javnost, jer iz određenih medija u poslednjih nekoliko nedelja moglo je da se čuje da u stvari to više neće i nije strateški projekat za Evropsku uniju, kao i od predstavnika bivše vlasti, današnje opozicije.

"Cilj je do kraja jula otvoriti Klaster 3"

Brnabić je, nakon završenog sastanka sa direktorom Direktorata EU za pregovore o proširenju Gertom Jan Kopmanom, rekla da je cilj da se do kraja jula otvara Klaster 3 u pregovorima o članstvu u EU.

Brnabić je navela da će Kopman ponovo doći u Beograd 12. juna i da će se i tada sastati.

- To je dobra dinamika uzajamnih poseta i razgovora, zato što je to najbolji način da pratimo napredak u našim reformskim aktivnostima, koje treba konačno da dovedu do toga da otvorimo Klaster tri. Mi se nadamo i želja nam je i ambicija do kraja jula, ako ne tada, onda septembar ili oktobar. Ali ono što mi ciljamo, naš ciljani datum jeste kraj jula i radimo na tome - kazala je Brnabić.

Predsednica parlamenta je izrazila zahvalnost Kopmanu jer se, kako je rekla, zaista trudi i posvećen je procesu pristupanja EU i lično prati svaku reformu i svaki zadatak koji je stavljen pred Srbiju da obavi i da završi.

- Ima mnogo razumevanja za sve stvari koje se dešavaju u ovom trenutku u Srbiji, za sve napore lično predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da se reforme sprovedu, da to ide jednim zadovoljavajućim tempom i da Srbija opet ima pozitivan signal od Evropske unije što će dalje dati nama dodatnu motivaciju da radimo na otvaranju ostalih klastera. Sledeći na kojem radimo je svakako Klaster dva - navela je.

Brnabić dodaje da je, bez obzira na tehničke detalje pregovora Srbije sa EU u vezi članstva, u skorije vreme intenzivirana komunikacija i postoji bolje razumevanje, naravno uz mnogo problema.

- Ali, to je generalno dobro za naš evropski put - kazala je Brnabić.

"Šta kaže ODIHR?"Rekla je da mišljenje ODIHR-a potvrđuje da je nacrt izmena i dopuna zakona o jedinstvenom biračkom spisku u skladu sa njihovim preporukama.

- Sada smo dobili mišljenje koje eksplicitno potvrđuje da je nacrt izmena i dopuna zakona o jedinstvenom biračkom spisku u skladu sa ODIHR preporukama i da će osigurati, ukoliko se usvoji i implementira, mnogo veće poverenje javnosti u birački spisak, veću transparentnost, veću inkluzivnost i to osnivanjem komisije koja će se baviti analizom, kontrolom biračkog spiska i koja će takođe dati sve one preporuke za dodatno unapređenje čitavog seta izbornih zakona - kazala je Brnabić novinarima u Briselu.

Predsednica parlamenta je podsetila da je u martu ove godine ODIHR poslao komentare na tadašnji nacrt zakona o jedinstvenom biračkom spisku i dodala da su i ti komentari sasvim jasno i nedvosmisleno rekli da su izmene i dopune zakona o jedinstvenom biračkom spisku, čak i u tom formatu i u tom nacrtu, u skladu sa ODIHR preporukama.

- Mi smo onda želeli da učinimo dodatni napor, da dodatno unapredimo taj zakon i da usvojimo još neke preporuke koje su oni imali - kazala je Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov