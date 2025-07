Blokadersko nasilje nad građanima Srbije, oličeno u blokadi ulica, puteva, institucija, prevrtanju kontejnera i razbacivanju smeća, odavno je izgubilo i svaki smisao i masovnost ali je sada spalo na sporadične šačice nasilnika koji su izgubili kompas i prešli i najnižu granicu neljudskosti jer se sa političkog prešlo na golo i brutalno nasilje te lični progon usmeren ne samo na jednog čoveka nego i na njegovu porodicu i decu.

Direktor "Borbe" Andrija Jorgić podsetio je da su blokaderi pre 15 dana najavljivali spiskove ljudi koje će da maltretiraju, ali to, kako kaže - niko nije shvatao ozbiljno.

- Miloš Vučević je prvi udarac. On je čovek diplomata, umeren, nikada nije ispalio otrovnu strelu prema nekome. Ni sinoć, kada je davao izjavu nije nikoga nazvao pogrdnim imenom, rekao je da su to njegovi politički protvnici. Zamislite šta bi bilo da je neko bio ispred njegove kuće, neki njegov član porodice. Da je možda pas bio tu... Da je neko prošetao. Da li bi tu bilo fizičkog nasilja? - pita se Jorgić.

Jorgić ističe da to, što je neko od blokadera pušten na slobodu, ne znači da će on biti pušten na slobodu kada se postupak završi.

- Misle da mogu da udaraju na policiju, da probijaju kordon... Pozivaju ljude kao, neka pišu prijave. Ljudi, pa možete da imate probleme. Čekaće vas problemi na granicama. Nemojte raditi prekršajna i krivična dela. Ako ste nezadovoljni, protestujte i idite kući. Ali ne, bnemojte se baviti nasiljem - nastavio je Jorgić.

Jorgić ističe da su s na banderamae pojavljivale poternice pojedinih novinara koji su targetirani, a da na to niko nije reagovao.

- Odakle vam pravo da raspolažete ljudskim životima i szdbinama? Napadanje novinara, uništavanje imovine, prostorija SNS-a, napadi na predsednika, porodicu, ma bilo čiju porodicu. Nemate pravo! Ako ste student koji ne želi da daje ispite, nemojte onda dolaziti, idite kući ii pustite druge koji žele da polažu - naveo je Jorgić.

Moramo da se vratimo normalnim životima, dodao je potom Jorgić.

Advokat Pavle Staničić kaže da su napadi na kuće Miloša Vučevića kao i Dragana J. Vučićevića incidenti koji u našem društvu nikako više ne smeju da se dešavaju jer mogu da izazovu dalju eskalaciju u društvu.

- To je nešto protiv čega moramo da budemo. To je malo ljudi, pravili su haos, njih 150. Pištali su, uzvikivali, pravili neprijatnu situaciju i to je nešto zbog čega svi moraju da se oglase. Te stvari ne smeju da se rade. Vučević je moj kolega i želim da izrazim podršku - rekao je on.

Autor: D.B.