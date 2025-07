Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević gostojući na TV Pančevo, u emisiji "Lice nacije", istakao je da su blokade od početka bile vođene željom za nasiljem, a da su javni pozivi na nečije adrese vrhunac.

Vučević je naglasio da se nije razočarao u ljude u odnosu na taj događaj.

- To sam negde preboleo po pitanju razočarenja tamo u decembru prošle godine, januaru, februaru. Tada sam video neke ljude koji su se pretvarali o meni ili mojoj politici i odlazili na proteste, nezakonite blokade, gde su govorili da sam ja ubica, odgovoran za smrt ljudi u padu nadstrešnice. Tada sam video da je to deo života, koliko ljudi je zaćutalo iz Vlade koju sam vodio - naveo je lider SNS i dodao da je bilo mnogo taktiziranja.

Komentarišući događaje ispred njegove zgrade, u kojoj živi sa porodicom, naglašava da je to poslednji čin bezumlja.

- Od početka je sve to bilo vođeno željom za nasiljem, a ovo je vrhunac da se poziva javno na nečije kuće. Moja porodica je očvrsnula jer smo mi doživeli napad na mlađeg sina u gimnaziji. Đake je između ostalog napala i Marija Vasić, autor grafita Ćaci u škole. Ona živi u uverenju da je ovo 1945. Oni misle da smo veliko srpska buržoazija. Sada su ćaci postali simbol otpora. Sve smo prošli, glava je na ramenima. Verovatno bi najviše voleli da se iselim iz Novog Sada. Ovo je samo kulminacija. Napad na moju porodicu je pripreman od strane političara, Marinike Tepić predstavljajući se kao da je Eliot Nes, iako je potpuno diskreditovana. Toliko je puta slagala, da teško da iko može da joj veruje. Onda imate Bojana Pajtića, koji kaže da je narod besan da će morati da idu njima na kuće da se obračunaju. Oni sve to rade smišljeno. Uvek imate neki broj ljudi koji su ekstremisti - kazao je za TV Pančevo.

Vučević je podsetio i da ispred njegovog stana, kao ni sutradan ispred zgrade gradonačelnika Žarka Mićina, nije bio niko od opozicionih političara.

- Znali su da je to ipak previše i da im to javnosti ne bi oprostila. Poziv na napad na naše porodice je učinjen od strane advokata Srđana Kovačevića. On je u policiji priznao. On je sve vreme uz Dragana Đilasa. To je čista politika. Verujem da 90 posto ljudi to gleda sa gađenjem. Ako je neko uradio dobru kampanju za mene u mom komšiluku, to su oni. Šta je sledeće? Zabrinut sam da je jedan deo javnog života reagovao tiho na to. Ako to ne zaustavimo, ne osudimo, oni će legalizovati taj vid nasilja. Kao što su legalizovali blokade. Formalno nije dozvoljeno, ali se suštinski dešava. Mi ćemo se sami braniti. Neće niko stajati kao ovca za klanje - poručio je Vučević.



Autor: A.A.