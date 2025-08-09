AKTUELNO

Politika

DEMOKRATIJA NA NEMAČKI NAČIN: NE TREBA TI ZLOČIN – DOVOLJNA JE 'SUMNJA

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP ||

U zemlji koja se hvali „slobodom izbora“, političara danas ne morate hvatati u korupciji, prevari ili kriminalu da biste ga uklonili sa liste. Dovoljno je da se nađe neko u vlasti ko će reći da „postoji sumnja“. Tako je kandidat AfD-a za gradonačelnika Ludwigshafena, Joachim Paul – profesor, pisac i poslanik u parlamentu Porajnja–Falačke – izbačen iz trke pre nego što je kampanja i počela.

Nije ga srušio sud, niti su ga odbacili birači – odluku je donela Gradska izborna komisija, kojom predsedava vršilac dužnosti gradonačelnika iz redova SPD-a, Jutta Steinruck. Njihov „dokazni materijal“? Izveštaj Saveznog zavoda za zaštitu ustavnog poretka, naručen od pokrajinskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

I tu dolazimo do apsurda: Paul nije optužen ni za kakvo krivično delo. Nema mita, nema zloupotrebe, nema nasilja. U njegovom „dosijeu“ stoje – članci o „Gospodaru prstenova“ J.R.R. Tolkiena, srednjovekovnom epu „Pesma o Nibelunzima“, citati Karla Martela, reč „remigracija“ kada govori o vraćanju ilegalnih migranata, podrška kampanji „Mesec nacionalnog ponosa“ i organizacija sajma knjiga sa autorima poput Ernsta Jüngera i Hofmannsthala.

Čak je i komentar iz 2022. na Amazonovu seriju „Prstenovi moći“ proglašen sumnjivim, jer je Paul povukao paralele između Tolkienovih motiva i ideja konzervativnih mislilaca. Zavod u svemu tome vidi „etnički koncept naroda“ – što, prema njima, automatski znači opasnost.

Ovakvi „kriterijumi“ postali su mogući tek nakon što je tadašnja ministarka Nancy Faeser (SPD) proglasila AfD „potvrđeno ekstremističkom“ strankom. Od tada se ne gleda samo šta kandidat radi, već i šta piše, citira i čita – i kome se to može ne svideti.

A Ludwigshafen – rodni grad bivšeg kancelara Helmuta Kohla – danas ima ozbiljne probleme: ekonomsku stagnaciju, visoku stopu kriminala i etničke tenzije. Na evropskim izborima 2024. AfD je tu osvojio 20% glasova, više nego SPD, iako je prva bila CDU.

Paul poručuje da su „građani Ludwigshafena lišeni prava glasa“ i najavljuje žalbu. „Ovo je nedemokratsko i verujem da ću pred sudom dobiti“, kaže on. Profesor ustavnog prava Volker Boehme-Neßler ocenjuje da materijal protiv njega „nije dovoljan“ i da bi ovakva odluka mogla pasti na sudu: „Moramo prekinuti sa pravnim manevrima kojima je cilj uklanjanje političkih protivnika.“

AfD upozorava da bi ovo mogao biti opasan presedan: ako „sumnja“ postane dovoljan razlog za izbacivanje iz izbora, pravila igre u nemačkoj politici biće zauvek promenjena.

Autor: Iva Besarabić

#AfD

#Joachim Paul

#Nemačka

#Politika

#Srbija

