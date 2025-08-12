AKTUELNO

'SVE SU TO GLUPOSTI' Vučić: Srbija ne namerava da uvodi nikome sankcije niti da menja svoju politiku

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je danas da će Srbija promeniti svoju politiku i da će smeniti proruski nastrojene službenike u Vladi Srbije.

On je tako za RIA novosti reagovao na pisanje pojedinih ruskih medija da će premijer Srbije Đuro Macut sledeće nedelje pod pritiskom zapada smeniti šefa kabineta i savetnika za nacionalnu bezbednost Miloša Anđića, stariju savetnicu za spoljnu politiku Aleksandru Nikolić, zamenicu šefa kabineta Anu Jovanović i stariju savetnicu Biljanu Bogićević.


- Srbija ne menja svoj stav, niti će menjati, Srbija ne namerava da uvodi nikome sankcije niti da menja svoju politiku. Sve su to gluposti. Ne razumem kome to treba i ko to izmišlja - rekao je predsednik Vučić.

