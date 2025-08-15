PALE SU SVE MASKE, SADA CELA SRBIJA JASNO VIDI KO SU STVARNO BLOKADERI! Pitanje je samo - ne da li će, već GDE ĆE UDARITI VEČERAS i uništavati sve pred sobom (FOTO)

Nažalost, u ovakvim okolnostima ne postavlja se više pitanje da li će blokaderi napasti, već samo: gde će ponovo udariti večeras i koliko ljudi povrediti u svojoj bezumnoj politici nasilja, razaranja i mržnje.

Blokaderi su poslednjih dana svojim nasilničkim ponašanjem, divljanjem, brutalnim napadima na građane koje drugačije misle, ali i na pripadnike policije koji su čuvali javni red i mir, vandalizovanjem i paljenjem prostorija Srpske napredne stranke, jasno pokazali ko je ko i kakvu budućnost priželjukuju Srbiji - budućnost nasilja i bezumlja, utopljena u suzama i krvi njihovih neistomišljenika.

I pored svetlih parola o "uređenoj, pravnoj državi", "pravdi", "boljem društvu" i "našoj zlatnoj omladini" za koje su se navodno borili i zalagali, i u šta su uspeli da na početku ubede jedan deo građana, blokaderi nasilnici su poslednjih dana zbacili sa sebe ove lažne maske i obukli one kojim im izgleda više pristaju - crne fantomke.

Takvi maskirani, u fantomkama i kapuljačama blokaderi su već tri večeri i noći prave haos i stvaraju privid ratnog stanja na ulicama Srbije.

Oni su gađali građane koji drugačije misle od njih, ali i pripadnike policije koji su obezbeđivali javni red i mir napadali i ga]ali sa metalnim štanglama, drvenim šipkama, kamenicama, flašama zaleđene vode, jajima, bakljama, topovskim udarima, staklom, dimnim bombama, stolicama...

Pojedini nisu prezali ni od toga na na policiju i građane prospu i vrelo ulje što je scena koju smo do tada videli samo u filmovima koje se bave srednjovekovnim ratovanjem ili mučenjem.

Pod najvećim udarom blokadera bili u Novi Sad i Beograd, ali ništa bolje nisu prošli ni Valjevo, Vrbas, Niš, Kragujevac, Bačka Palanka, Kraljevo, Čačak, Pančevo i drugi.

U svim ovim gradovima blokaderi su napadali građane i policiju petardama, topovskim udarima, kamenicama, dimnim bombama... Sada je svima potpuno jasno da je njihova jedina politika - politika nasilja, mržnje, uništavanje i demoliranje.

Ministar policije Ivica Dačić rekao je danas da je uhapšeno 114 izgrednika, među kojima i tri strana državljanina, te da su podnete su 34 krivične i 28 prekršajnih prijava.

- Da sumiramo sinoćnji brutalni napad na policiju, bez ikakvog povoda i razloga policija je napadnuta masovno i brutalno! Bili su pokušaji nasilnih proboja kordona... Sinoć je povređeno 75 policajaca, preksinoć 27, veče pre toga 19... Nijedna intervencija nije bila bilo gde u Srbiji pre nego što je policija napadnuta! - rekao je Dačić i dodao da je oštećeno i nekoliko policijskih vozila i 70 komada opreme:

- Kakva je to policijska brutalnost a povređeno 75 policajaca. U poslednja 3 dana povređen je 121 policajac od toga 9 sa teškim telesnim povredama. Blokaderi su došli s namerom da se sukobe s policijom, da je povrede... Napali su je, a i širom Srbije se videlo da su policajci napadnuti u vršenju svoje službene dužnosti.

Ekipa Kurir ušla je danas u prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu, koje su prethodne noći potpuno demolirane tokom protesta i nasilnog upada blokadera, a pre nego što su građani počeli sa njihovim čišćenjem, gde je zatekla stravične prizore

