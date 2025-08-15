SKANDALOZNO! Radomir Lazović i Dobrica Veselinović pozvali su na ubijanje policajaca (FOTO)

Ovakva objava predstavlja ne samo otvoreni govor mržnje, već i direktan poziv na nasilje i ubistvo pripadnika policijskih snaga!
Na društvenim mrežama osvanula je fotografija koju su objavili pripadnici Zeleno- levog fronta, sa natpisom "ACAB" ("All Cops Are Bastards“ – "Svi policajci su ološ").
Ovo je otvoreni poziv na mržnju i nasilje prema pripadnicima policije.
Inače, poruka "ACAB" ima dugu istoriju u vandalskim i anarhističkim grupama, a u brojnim slučajevima širom sveta bila je uvod u fizičke napade na policijske službenike.
15. август 2025.
Autor: S.M.