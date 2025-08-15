'Sve je mirno, samo gađamo policiju flašama' Skandalozno izveštavanje tajkunske N1: Imamo još jednog kandidata za Pulicera (VIDEO)

Kao i sinoć, nastavlja se skandalozno izveštavanje tajkunske TV N1 sa tekućih protesta u Beogradu.

- Ne bih rekla da ima nekakve interakcije, građani nisu ništa izbacivali ka Žandarmeriji, osim dve tri plastične flaše vode - navodi reporterka N1 tokom uključenja u program.

Dakle - Sve je mirno, samo gadjamo policiju flasama?!

Tajkunska TV ponovo ne može da se usaglasi sa onim što plasira građanima Srbije, sve vreme spinujuće dešavanje sa terena.

I sinoć je bio isti slučaj, kada je njihove reporterka rekla kako "Građani mirno razbijaju već pola sata", MIRNO RAZBIJAJU?!

Za Pulicerovu nagradu, nema šta, "svaka čast" na "objektivnom" izveštavanju.

Autor: Iva Besarabić