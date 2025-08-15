'Sve je mirno, samo gađamo policiju flašama' Skandalozno izveštavanje tajkunske N1: Imamo još jednog kandidata za Pulicera (VIDEO)

Kao i sinoć, nastavlja se skandalozno izveštavanje tajkunske TV N1 sa tekućih protesta u Beogradu.
- Ne bih rekla da ima nekakve interakcije, građani nisu ništa izbacivali ka Žandarmeriji, osim dve tri plastične flaše vode - navodi reporterka N1 tokom uključenja u program.
Dakle - Sve je mirno, samo gadjamo policiju flasama?!
Tajkunska TV ponovo ne može da se usaglasi sa onim što plasira građanima Srbije, sve vreme spinujuće dešavanje sa terena.
I sinoć je bio isti slučaj, kada je njihove reporterka rekla kako "Građani mirno razbijaju već pola sata", MIRNO RAZBIJAJU?!
Za Pulicerovu nagradu, nema šta, "svaka čast" na "objektivnom" izveštavanju.
15. август 2025.
Autor: Iva Besarabić