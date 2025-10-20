AKTUELNO

Politika

SRAMNO! Blokaderi se uz najgnusnije uvrede otvoreno raduju zbog smrti generala Pavkovića, a njihovi mediji ga nazivaju zločincem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović ||

Na društvenoj mreži Iks (X) nakon vesti o smrti generala Nebojše Pavkovića na društvenim mrežama blokaderi su pakazali da nemaju ni trunku poštovanja prema pokojnicima kao ni prema porodici i prijateljima preminulih.

Naime, na društvnim mrežama pojavio se niz objava od strane blokadera u kojima se otvoreno raduju smrti generala Pavkovića, dok na medijima koji danonoćno šire blokadersku propagandu srpskog generala nazivaju ratnim zločincem.

Dokle idu najsramnije blokaderske objave u kojima vređaju mrtvog srpskog generala možete pogledati u narednom snimku:

Ovo nije prvi put da blokaderi obrušavaju na generala Pavkovića.

Podsetimo, udruženje boraca heroja Košara i Paštrika reagovalo je na sramotnu izjavu blokaderke Mile Pajić, koja je na društvenim mrežama ostavljala uvredljive natpise povodom dolaska generala Nebojše Pavkovića u Srbiju.

General Nebojša Pavković premnuo je danas u 79. godini, skoro mesec dana nakon što je pušten iz Haga.

#Mediji

#Nebojša Pavković

#blokada

#kritike

#zločinac

