SNS U ZRENJANINU PROSLAVILA 17. ROĐENDAN! Vučić najavio izbore za 2026. godinu: Imamo najbolje ljude, stranka će postojati dok NAROD DONOSI ODLUKE

Srpska napredna stranka obeležava 17 godina od osnivanja Stranke u "Kristalnoj dvorani" u Zrenjaninu, koja je puna do posednjeg mesta.

Okupljeni su Vučića pozdravili gromoglasnim aplauzom!

- Obeležavamo 17 godina, nisu bile lake, prve 4 godine su bile godine teškog progona, u uslovima kada nijedan medij nije postojao na kojem je mogla da se čuje istina ili drugačije mišljenje. Ali zahvaljujući hrabrosti svih vas i predsednika Nikolića, uspeli smo da formiramo snažnu partiju! A to je najbolje pokazalo vreme u poslednjih godinu dana - rekao je na početku.

Istakao je da je SNS opstala u vremenu kada nijedna druga nije mogla.

- Možda smo i pali zbog siline udaraca koje su nam zadavili, i oni koji vole i ne vole Srbiju, a koji su bili izmanipulisani, jer su želeli da sruše vlast i sve ono što je urađeno. - dodao je Vučić.

Kako je dodao, bilo je mnogo teških dana, neistina i laži, kojima je bilo teško suprotstaviti.

- Danas nisam imao vremena time da se bavim, ali sam video da nas u Evropskom parlamentu osuđuju zbog upotrebe zvučnog topa, a nismo ga upotrebili - naveo je.

Podsetio je da je rekao da neće biti više predsednik ako se dokaže upotreba zvučnog topa, ali je to nemoguće dokazati jer ga nisu upotrebili.

- Ako ste to u stanju da kažete, ako ste u stanju da osudite to što postoji, kako kažu Ćacilend, jedno jedino mesto, jedna jedina javna, svakodnevno prisutna tačka otpora hiljadama mesta koje su zauzeli, blokirali i ne puštaju druge da na ta mesta dođu, da rade i da uče. Ne smeta im desetine i stotine fakulteta i škola koje neko blokira. Ne smeta im što deca ne idu u školu, baš kao u Gazi što ne idu u školu ili što nisu išli u školu. Smeta im jedan mali park. Samo im to smeta. Smeta im jer taj park je bio klica otpora, taj park je bio malo mesto u srcu Srbije odakle je otpor krenuo, odakle je otpor krenuo, otpor okupaciji, otpor rušenju Srbije. I taj simbol otpora i danas postoji, taj simbol snage Srbije koju ne mogu da sruše. A sve su hteli da sruše, ama baš sve. I danas, pošto ljudi, ja to odlično razumem - rekao je.

Vučić je istakao je da će 2026. godine stranka položiti najvažniji ispit, a to su izbori.

To će biti ubedljivo najvažniji izbor u istoriji, u modernoj istoriji Srbije. Tada će se Srbija boriti za očuvanje svoje vojne neutralnosti, svoje nezavisnosti, svoje samostalnosti, svog puta u budućnost ili povratka u prošlost

- Mnogi mladi ljudi ne znaju da samo između 2008. i 2012. godine izgubili smo preko 550.000 radnih mesta. Nisu postojale fabrike u Srbiji. Gotovo sve su uništili. Samo su oni bili bogatiji. Samo su njihovi računi bili puni. I onda vam kažu, pa dobro, to je običan biznis. Imam 600, 700 miliona evra i svega drugog. Ima li neko od vas to? Je li ikada imao? A jesu li baš toliko pametniji i sposobniji da su to imali pošteno zarađeno, a da svi vi i ostali dragi građani Srbije, običan narod, to nikada niste mogli da imate? - naveo je Vučić.-

- Krenuli su žestoki napadi na nas, gotovo odmah. Morali smo da donosimo teške mere 2014. godine, ali zemlju da podižemo. Danas javni dug Srbije, a kada sam postao predsednik vlade, u odnosu na bruto domaći proizvod, danas je 43 odsto. Jedna smo od zemalja, jedna od četiri zemlje, sa najnižom stopom javnog duga u Evropi. Jedna od četiri zemlje sa najnižom stopom javnog duga u Evropi. Zbog vas, zato što ste vi to tražili i pokazivali poverenje. Ja sam vam hiljadu puta, dragi prijatelji, dragi naprednjaci, govorio da nije igračka - istakao je Vučić.

- Neki njihov profesor, kako je postao profesor, ni sam ne znam. I pitam se već mnogo godina kako smo takve, najgore, iznedrili da nam uče decu. Nisu svi, imam ogroman broj divnih profesora, divnih nastavnika. I jedan veliki aplauz za naše vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore koji su hteli i koji hoće da rade sa decom. Ali jedan od njih je danas... Jedan od njih je danas tamo u Strazburu ili Briselu. Kaže, pa stvari se pogoršavaju, što je, kaže, odlično za nas. I sad vi razmišljate šta će sledeći da izgovori, a on izgovara. Kaže, pa vidite, uvedene su sankcije NIS-u. Slede evropske sankcije za gas, evropske sankcije za čelik. Oni se, ljudi, raduju problemima koji su ovoj zemlji nametnuti, za koje je slučajno teško da je kriv Aleksandar Vučić i bilo ko drugi. Oni se objektivno raduju nesreći Srbije. Oni se raduju svakom problemu koji srpski čovek ima na Kosovu i Metohiji, a Kosovo i Metohija ih nikada nisu zanimali. Kako to da niko na Kosovu i Metohiji od Srba niti štrajkuje, niti blokira, niti to hoće da radi? - upitao je i dodao:

- Ali ih zato ne brine to kada hoće da cepaju Vojvodinu, i to na vrlo lukav način. Držali smo skup u Sremskoj Mitrovici kada je SNS na mudar način upozorio na ono što se zbiva na severu Srbije. Nisu oni hteli odmah da izvuku Vojvodinu iz Srbije, to im je bio krajnji cilj. Oni su precizno rekli, kako je to njihov ideolog Gruhonjić saopštio, prvo da izvučemo Srbiju iz Vojvodine, da nema Srbije u Vojvodini, a onda ćemo lako da izuzmemo Vojvodinu iz Srbije. A mi im kažemo i danas i punoletstvo ćemo da proslavimo zajedno i Kosovo i Metohija i Vojvodina su deo Srbije i biće deo Srbije.

Kako je istakao, urađeno je mnogo pruga, puteva, fabrika, ali se nastavlja još žešće i još više.

- Srbija je danas na evropskom putu i ostaće, ali Srbija donosi sama odluke i slobodna je i slobodarska. Narod Srbije je jedini kojeg ću uvek da slušam. Sama donosi odluke uvek i tako će ostati! I kad ne budem predsednik ove zemlje, SNS da bi postojao — biće srušen samo u jednom trenutku, ima najdivnije i najbolje ljude, ali će biti srušen onog sekunda kada neki drugi, spolja, budu vodili politiku Srbije, a ne narod. Vi ste ti koji odlučujete, brinite o suverenitetu naše Srbije, brinite o našem narodu gde god da živi!

- Pred nama su velike stvari, do kraja godine moramo da predočimo plan do 2035. godine. Neko mora da radi i razmišlja o budućnosti. Ni sa kim se nismo obračunavali kad smo došli na vlast, a danas jedva čekaju da ruše. Imao sam mnogo susreta sa svim svetskim liderima, ugled Srbije smo podigli na visok nivo! Ali pred nama je završna faza u kojoj moramo da izgradimo Srbiju još snažnije - istakao je.

- SNS ima najdivnije i najbolje ljude i biće srušen kada neki drugi, neki spolja budu vodili politiku, a ne narod Srbije - dodao je predsednik.

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da je SNS nastala "spojem patriotizma i pragmatizma".

- Pre 17 godina SNS je nastrala spojem patriotizma i pragmatizma, u vreme u kojem poraženi kao narod i država smo gubili na svakom polju, poniženja su bila svakodnevna. Nastanak SNS bio je izraz snage naroda koji je odvažen, snažan, nepokorenog duha, 17 godina za nas koji smo tu od početka, to je dug period, ali za nas to je jedan treptaj oka. U tom periodu zajedno smo svi mi uspeli uz podršku naroda da SNS postavimo kao ključni stub politički promena i sveukupnih promena u našoj otadžbini. To je zahtevalo mnogo vere, odricanja, a od tih 17 godina poslednjih 13 godina odlukom građana od predsedničkih do lokalnih izbora, kada podvučemo crtu niko ne može da nam porekne i ospori veliki uspejh. Srbija je danas probuđena, ponosnija vraćena sebi i građanima. Zajedno smo 13 godina menjali Srbiju - naveo je on.

Hala u Zrenjaninu je prepuna, a ispred je još toliko ljudi koji ne mogu da uđu.

