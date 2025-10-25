VELIČANSTVENI PRIZORI - REKE LJUDI U ŠETNJI PROTIV BLOKADA: Veliki skupovi održani u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO+VIDEO)

Građani koji se protive blokadama okupili su se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju. Prema proceni MUP-a, šetnjama protiv blokada pridružilo se gotovo 40.000 ljudi.
Kao i sa prethodnih skupova, građani su poručili da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade, a svi skupovi su uredno prijavljeni.
U Požarevcu su se skupu građana protiv blokada pridružili premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, u Kraljevu su sa građanima ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, a u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
MUP: Gotovo 40.000 ljudi na skupovima protiv blokada
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se danas da je na javnim okupljanjima građana koji se protive blokadama u tri grada - Požarevcu, Kraljevu i Vranju, prema procenama policije, prisutno oko 39.600 građana.
Prizor iz Požarevca koji ostavlja bez daha, desetine hiljada ljudi u šetnji
Okupljeni građani su mirno šetali, noseći trobojke.
Vranje protiv blokada
Nepregledna reka ljudi i u Kraljevu
U Kraljevu su se večeras okupili i veterani otadžbinskih ratova, kao i veliki broj mališana u narodnim nošnjama.
Veliki broj građana okupio se u Kraljevu, a sa bine su se čuli trubači, koji su bili zaduženi da zagreju atmosferu.
