VELIČANSTVENI PRIZORI - REKE LJUDI U ŠETNJI PROTIV BLOKADA: Veliki skupovi održani u Požarevcu, Kraljevu i Vranju (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Građani koji se protive blokadama okupili su se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju. Prema proceni MUP-a, šetnjama protiv blokada pridružilo se gotovo 40.000 ljudi.

Kao i sa prethodnih skupova, građani su poručili da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade, a svi skupovi su uredno prijavljeni.

Video: Privatna arhiva

U Požarevcu su se skupu građana protiv blokada pridružili premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, u Kraljevu su sa građanima ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, a u Vranju ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

Video: Pink.rs

MUP: Gotovo 40.000 ljudi na skupovima protiv blokada

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se danas da je na javnim okupljanjima građana koji se protive blokadama u tri grada - Požarevcu, Kraljevu i Vranju, prema procenama policije, prisutno oko 39.600 građana.

NEMA INCIDENATA! MUP: Na okupljanjima građana protiv blokada u tri grada 39.600 građana

Prizor iz Požarevca koji ostavlja bez daha, desetine hiljada ljudi u šetnji

Okupljeni građani su mirno šetali, noseći trobojke.

Video: Pink.rs

Vranje protiv blokada

Video: Pink.rs

Nepregledna reka ljudi i u Kraljevu

U Kraljevu su se večeras okupili i veterani otadžbinskih ratova, kao i veliki broj mališana u narodnim nošnjama.

Veliki broj građana okupio se u Kraljevu, a sa bine su se čuli trubači, koji su bili zaduženi da zagreju atmosferu.

MOĆAN PRIZOR IZ POŽAREVCA: Masa ljudi na skupu slobodnih građana protiv blokada (VIDEO)

Autor: Pink.rs

