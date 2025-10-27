Najavljuje građanski rat, poistovećuje Hitlera i Vučića: Goran Marković izgubio kompas - najsramotnije izjave blokadera

Goran Marković, blokader i reditelj, olako pominje građanski rat, sejući tako strah i podstičući mržnju, dok istovremeno blati projekat aktuelne vlasti - Nacionalni stadion. Osim toga, bez trunke srama dovodi u vezu Vučića i Hitlera.

Tajkunski list "Danas" preneo je izjave koje blate Srbiju, uvode građanski rat u svakodnevni govor i zastrašuju crnim prognozama koje je izrekao Goran Marković, aktivni blokader.

- Građanski rat još nije počeo, ali mislim da će uskoro početi - izjavio je Marković, a tu izjavu je ubrzo preneo i tajkunski list "Danas".

- Hitler je zapalio Rajhstag, kao što je ovde zapaljen požar ispred naše skupštine - ističe Marković i dodaje da je to bio povod za uvođenje fašizma, uz napomenu da je "fašizam odavno na sceni".

- Mislim da ovaj Nacionalni stadion koji se gradi nije namenjen sportu, već višednevnom boravku većeg broja ljudi... gde su stadioni bili puni neistomišljenika koji su nestajali tokom noći. Zašto to ovde ne bi moglo da se desi? - kazao je Marković.