Savet za monitoring: Blokaderi planiraju nasilje u Novom Sadu 1. novembra

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, nakon analize medijskog sadržaja i narativa koji se formira na TV N1, NOVA S, njihovim medijima i društvenim mrežama, zaključuje da lažni studenti i blokaderi za 1. novembar planiraju nasilje u Novom Sadu za koje je već unapred planirano da se optuži vlast.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Strašna nesreća u Novom Sadu biće iskorišćena kako bi se manipulisalo emocijama i kako bi se navodno odala počast žrtvama, a zapravo planira se mobilizacija skrivenih nasilnika koji za cilj imaju izazivanje tenzija i nasilje na ulicama Novog Sada", naveo je Spasić i dodao:

"Satanističkim obredima obeležavaju dan nesreće i to smo videli do sada mnogo puta. Napadi na prostorije SNS, pokušaj paljenja 300 ljudi koji su u ovim prostorijama, gađanje pripadnika policije i građana kamenjem, udaranje šipkama, bacanje topovskih udara i na kraju pucanje na čoveka koji se nalazi u Pionirskom parku jesu dovoljni dokazi da je cilj nasilnika, lažnih studenata, blokadera i dela opozicije isključivo smrt i dehumanizacija onih za koje oni smatraju da ne trebaju da postoje. Država se mora izboriti svim legitimnim sredstvima da se zaštite i ljudi i imovina, uprkos tome što planiraju državu da optuže za nasilje" - zaključio je generalni sekretar Spasić.

Autor: D.Bošković