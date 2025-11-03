UDARNO! Vučić otkrio: Dvojica snajperista došla u Beograd, nadležni organi pokušavaju da ih nađu

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nadležni organi već tri dana pokušavaju da pronađu dvojicu snajperista koji su, prema obaveštajnim podacima, došli u Beogradu i da se zna odakle je novac koji su dobili.

- Mi trenutno u Beogradu jurimo dvojicu snajperista, za koje znamo da se nalaze u gradu. I ne možemo već tri dana da ih pronađemo. Nadam se da ćemo uspeti, ko su i kako mete, videćemo. Dakle, znamo da su stigli, znamo i odakle je novac. Verujem da će nadležne službe uspeti to da reše. Dakle, to im je jedini način - izjavio je Vučić.

Vučić je rekao da se blokaderima žuri da je nervoza velika, posle debakla 1. novembra u Novom Sadu.

- Mi smo prethodnih dana i nedelja imali različite bezbednosne obaveštajne podatke koji nisu naivni. Nismo ni obaveštavali javnost. Nismo hteli da govorimo zato što šta god da kažete, rekli bi da vlast plaši narod i to posebno pre 1. novembra i tako dalje - kazao je Vučić i dodao:

Postoji samo jedan način, ne postoji nijedan drugi, da ja prihvatim silu, nasilje, da prihvatim spoljni uticaj za bilo kakvu promenu vlasti. Na pamet mi ne pada. Postoji samo jedan način. Drugog načina nema. Moju volju da pokolebaju ne mogu. Da me pobede na izborima ne mogu. I to oni odlično znaju, kad god da se održe

Autor: Pink.rs