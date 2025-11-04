PINK.RS SAZNAJE! ŠTIMAC DOVEDEN NA SASLUŠANJE: Poznato gde se nalazi blokader koji je pozivao na nasilje

Nekadašnji košakraš, a sada blokader Vladimir Štimac, koji je u nedelju u srcu Beograda tokom čitavog dana pozivao na jezivo nasilje nad policijom i građanima u takozvanom Ćacilendu, doveden je na saslušanje.
Prema poslednjim informacijama, on se nalazi u Višem javnom tužilaštvu (VJT).
Podsetimo, Štimac je juče priveden zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja.
Blokaderka sudija Ksenija Marić, supruga Bruna Vekarića, odmah ga je oslobodila, i to pre saslušanja.
Međutim, po naredni VJT Štimac je ponovo priveden.
On je juče zatražio i lekarsku pomoć nakon što mu je navodno pozlilo.
