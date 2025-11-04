AKTUELNO

Politika

PINK.RS SAZNAJE: U toku saslušanje Štimca zbog pozivanja na nasilje ispred Skupštine i rušenje države

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako saznajemo , u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje blokadera-nasilnika Vladimira Štimca koji je u nedelju tokom celog dana pozivao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policiju i da im "jebu majku".

To je dovelo do napada na policiju i građane u Ćacilendu, jer su ih nasilnici gađali topovskim udarima, staklenim flašama i kamenjem....

Usled toga je povređen jedan policajac i zapaljen je šator u Ćacilendu.

Ovo je samo nastavak brutalnih napada napada na državu i građane u Ćacilendu jer je pre sedam dana na istom mestu ispred Skupštine Srbije Vladimir A. pokušao je da ubije jednog od učesnika prijavljenog skupa u Ćacilendu kao i da zapali šatore.

Autor: S.M.

#Nasilje

#Skupština Srbije

#Vladimir Štimac

#rušenje države

#saslušanje

POVEZANE VESTI

Politika

EKSKLUZIVNO! Uhapšen Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)

Politika

POGLEDAJTE SNIMAK HAPŠENJA! Vladimir Štimac pozivao na nasilnu promenu vlasti! (VIDEO)

Politika

ŠTIMAC POZIVAO NA NASILNU PROMENU VLASTI I SUKOBE: Oglasilo se VJT o hapšenju blokadera, urlao i histerisao na policiju, građane podstrekivao na nasil

Politika

PINK.RS SAZNAJE! ŠTIMAC DOVEDEN NA SASLUŠANJE: Poznato gde se nalazi blokader koji je pozivao na nasilje

Politika

Saznajemo: Doneto novo rešenje o zadržavanju nasilnika Štimca!

Hronika

Nezvanično! Počela saslušanja povodom tragedije u Novom Sadu