'SUTRA DA UVEDEMO SANKCIJE RUSIJI I PRIZNAMO KOSOVO, ETO NAS ODMAH U EU' Vučić iz Brisela: Vrata EU su nam otvorena, zavisi od naših odluka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Briselu odakle je nakon brojnih sastanaka i učešća na samitu 'Evropski razgovori' govorioza medije.

Vučić je rekao da je razgovarao sa Antoniom Koštom i da su razgovarali o svim važnim pitanjima.

- Mala mogućnost da otvorimo klaster 3 postoji u decembru... Daćemo sve od sebe da pokušamo da otvorimo taj klaster pre kraja godine. Mislim da je bio dobar razgvor. Zahvalan sam Košti na iskrenom odnosu prema našoj zemlji - naveo je Vučić.

Kako je rekao, Srbija mora da napreduje i da radi na svom evropskom putu.

- Više se govori o porširenju, a videćemo kada dođe vreme za to. Mi moram oda napredujemo na evropskom putu, da radimo ono što su prave reforme, iako nisma saglasan sa nekim njihovim ocenama - kazao je Vučić i dodao:

Za koji minut imam sastanak ovde u misiji sa Sorensenom. Posle toga nas čeka večera sa Martom Kos. Biće još mnogo aktivnosti do kraja večere. U svakom slučaju mi moramo da napredujemo na evropskom putu, da radimo svoj posao...

Reakcija tužilaštva

Vučić je rekao da možda jeste preterao, ali da je govorio samo istinu.

- Što se tiče reakcije Nenadićeve i tog kruga oko njega, u pravu su za jednu stvar. Ja jesam preterao, možda sam šta god da su rekli o ustavnim ovlašćenjima, nažalost, govorio sam istinu. A da li je trebalo da govorim istinu, verovatno su u pravu, trebalo je da prećutim. A inače, istina je mnogo teža od onoga što sam rekao. Slagali su da sam hteo da vršim uticaj na njih, nikada na mafijaše i kriminalce nisam mogao da imam i želeo da imam neki uticaj. Ali prihvatam da sam preterao u naćinu na kojima sam se obratio, a da li sam rekao istinu - jesam - naglasio je Vučić.

Članice EU﻿﻿﻿﻿﻿﻿

- Jel' vi stvarno mislite da je Srbija jača ili važnija zemlja od Turske? Ili ne daj Bože Crna Gora? E nemojte ljudi, ja igramo. Mi svi ćemo biti pre članice Europske unije nego Turska. Jel' nas to čini snažnijom i jačom zemljom od Turske? Bez veze nam je priča. Nije to baš sve u životu. Kao što i mene pitate, mi imamo izbor. Sutra da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Sutra. Bukvalno. Sutra da kažemo idemo u priznanje Kosova. Eto nas u Europskoj uniji. Samo mi recite, je li hoćete da to bude politika? Ja ne mislim da treba da priznamo nezavisno Kosovo. Ja ne mislim da je trebalo da uvodimo sankcije. Kažete mi, mislite da treba. Evo ja neću, nema problema, uvedite to, uradite to za godinu dana. I eto vas u Europskoj uniji. Čista je geopolitika u pitanju. A jeste li čuli zalaganje ljudi koji kažu, Moldavija, svi klasteri, Ukrajina, svi klasteri, ok, super, čestitam tamo. Nemam čak ni malo zavisti, ničega. Čestitam tamo na svemu. Svi ste mnogo uspešni. Ovo je bio naš izbor do sada. Ne njihov, naš izbor - istakao je Vučić.

O izveštaju Evropske komisije

- Kažu, nazadovali smo samo oko slobode medija. Pitam se kako. Nikoga nismo ni uhapsili ni uništili. Nismo mi napadali protestante. Izveštaj je kao i uvek. Preporučuje se da se otvori Klaster 3. Vrata EU su nam otvorena, zavisi od naših odluka - naveo je Vučić.

Skup u Novom Sadu

pročitajte još Vučić otkrio kada će biti skup u Novom Sadu: Sutra u Beogradu verovatno doček Srba sa KiM

O skupu u Novom Sadu kaže da se razmišlja da li da bude 11, 15. ili 16. novembar.

Autor: Pink.rs