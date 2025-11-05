AKTUELNO

SVE BI OTIŠLO DOVRAGA, TREBALE BI NAM GODINE DA DOKAŽEMO ŠTA SE DESILO! Lider SNS Vučević o užasnom planu Bačulova: Hvala bogu da je država radila i spasila mu život!

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da bi Srbija bila u velikoj opasnosti od građanskog rata i krvoprolića da je Bačulov ispunio svoj plan 1. novembra.

- Bogu hvala da su službe bezbednosti razotkrile sve na vreme i sprečile najgori scenario. Da se desio taj scenario koji se pripremao, u kome je glavni akter trebao biti Bačulov, niko živ ne bi mogao da objasni da je Vučić nije otrovao Bačulova 1. novembra. Mreže i mediji bi bili preplavljeni tim vestima i sve bi otišlo dovraga. Hvala Bogu da je država radila i suštinski spasila život Bačulovu. U tom trenutku, kada bi se takva vest plasirala, vi nemate državu, kreće haos, nemoguće je da bilo šta objasnite, trebale bi nam godine i godine da dokažemo šta se i kako se desilo - rekao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić

#Miloš Vučević

