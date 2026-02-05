VUČIĆA OČEKUJEMO KAO PREDSEDNIKA VLADE Lider SNS otvoreno: Pokazao je ko je pravi državnik, verujem da građani to sve vide i da će ceniti

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je gostujući na Informer televiziji da očekuje da vidi Aleksandra Vučića kao premijera Srbije.

-Sa takvom postavkom oni ruše državu. Optužili su sopstvenu državu da ubija sopstevene građane. Vreme je pokazalo da je predsednik Republike znao šta radi. Mi smo nekad bili drugačijeg stava, ali mislim da je on dobro procenio razvoj događaja i vukao prave poteze. Vreme je pokazalo da su bili dobro odmereni i sa konkretnim rezultatima. Verujem da građani to sve negde vide i da će ceniti sve što je urađeno. Nama se približavaju lokalni izbori, nadam se da će ljudi glasati za ono što je program za sutra. Ne mogu da kažem da sam bio saglasan sa svim njegovim potezima u tom trenutku, ali se pokazalo da zna šta radi. To pokazuje ko je pravi državnik. Nije realno da se manje bavi politikom, ali verujem da Aleksandar Vučić i dalje ima energije i znanja, bila bi velika šteta ispustiti takav kapital koji je u njemu, on nema komfor da se povuče ili udalji. Očekujemo ga kao predsednika Vlade - rekao je Vučević.

Predsednik Vučić je, kako je podsetio Vučević, ima legitimitet jer je pre svega dva puta biran.

-On je 2022. godine osvojio preko dva miliona glasova. Naša stranka je bila deo predizborne koalicije gde je bio nosilac Aleksandar Vučić, ministri su tamo jer je lista pobedila na izborima. Ta kritika je i očinskog karaktera. Možda je nekome delovala preoštro, ali to je jedna opomena, a ne kritika. Nije delio packe, kako kažu tajkunski mediji. Ljudi su birani na ta odgovorna mesta ne radi ličnih pozicija, nego rešavanja problema. To je njegova ključna poruka svima koji su u sistemu izvršne vlasti. Mislim da je ta sednica došla u pravi trenutak. Mi smo imali formate da predsednik dođe na sednicu. Ova sednica je pokazala da je predsednik jako zauzet velikim obavezama i svestan stvarima koji se dešavaju. On je otac nacije - rekao je Vučić.

Autor: S.M.