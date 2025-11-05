'JASNO JE DA HISTERIJA PREOVLADAVA' VUČIĆ: Moramo da budemo skoncentrisani i mirni, da blokadere pozivamo na svaku vrstu dijaloga! To je politička obaveza!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je još jednom molbu većinskoj Srbiji da mirno i uz poštivanje prema političkim protivnicima danas proteknu skupovi ispred Skupštine Srbije i još jednom pozvao na pruženu ruku i razgovor.

- Ljudi sve bolje razumeju šta je to što se događa, ali je za mene važno da kažem, znam da ljudi koji dolaze danas da pozdrave momke sa KiM i koji su spremni za skup u Novom Sadu. To je smisao skupa. Ti ljudi koji su u Pionirskom parku, tu su osam meseci, nikad nisu menjali mesto, nikad nisu dirali ni napali, upucali. Nikad nikog nisu vređali. Neki drugi su došli da bi njih provocirali. Npaali su ih, upucavanjem Milana, pa fizički na sam park, kamenicama, šipkama. Molim organizatore, jer ne učestvujem, molim ljude koji dočekuju Srbe sa KiM, važno je da ljudi koji organizuju skup podrške narodu na KiM, to nije skup podrške meni. To je skup podrške miru, stabilnosti, drugačijoj politici koju zahtevaju blokaderi - rekao je Vučić.

Govoreći o sramnim rečima urednika Javnog servisa, Vučić kaže da je nekoliko važnih stvari koje moraju da se primete.

- Ja ustajem rano, gledam vesti u 5 ujutro... Baš taj čovek je urednik vesti na Javnom servisu, čovek koji želi smrt većini građana Srbije,d eci većine građana Srbije. Šokiran sam ovom izjavom. Te vesti nisu vesti, to je jeziva propaganda... To nisam video ni na N1. To je slika i prilika dobrog dela Radio televizije Srbije, Nije slučajno što smo držali skupove, upozoravali na Javni servis, kao učesnika u svim previranjima... Ali da vi dođete da proklinjete nečiju decu, da kažete da neko oboli od raka... Nemoguće je da za takvu osobu kažete da je normalna - dodao je predsednik Srbije.

Kako kaže, mormao da pokažemo zrelost, pristojnost, da smo drugačiji, i ovo je moj vapaj prema većinskoj strani, da ona pokaže odgovornost, rekao je Vučić.

Neće nigde da idu, nemojte stalno da pretite... Pre neko veče, kada su napadali Pionirski park, bilo ih je troduplo manje, i sreća je da ljudi iz parka nisu reagovali, naveo je Vučić.

- Nemoguće je da postavite velemajstora, da igra protiv vas, kada vidite da takvi ljudi psotoje... Samo mirno i polako, da se pripremimo za najveći skup u Novom sadu. Bitnije su poruke, a ne broj ljudi... A svi ti trikovi, da celu noć pevaju Makarenu, i Ćacije... A nama govore da je loše što puštamo naše pesme... Ovo je njihov poslednji pokušaj da na račun emocija prema majci izazovu krvoproliće - rekao je Vučić.

Vučić je potom zamolio novinare da ne prate Dijanu Hrku do poslastičarnica kako bi jela, iako bi, kako je Vučić naveo, više od svega želeo da ona jede.

- Neko želi da iskoristi emocije, prirodan odnos... Nemojte to da zloupotrebljavate na bilo koji način. Ona ne sme da bude tema bilo čija... I to ne sme da se dozvoli - dodao je potom Vučić.

Imamo kada su pratili Jerkana, pa 15 jaja njemu u glavu, leđa, kada su onu devojku počupali za kosu, to su bile jezive scene, i ve scene sa Ristanovićem su me podsetile na to... Nekoga da šutirate u zadnjicu, jer on drugačije misli... I da ostali ćute, da učestvuju u hajci na čoveka... - rekao je potom.

- Je l' moguće da mislite da tako možete da pobedite? Da je to rešenje ua probleme u ovoj zemlji? Sve što slabije stoje, više problema imaju, jasno je da će histerija da preovladava. Nema tu velike filozofije, moramo da budemo skoncentrisani, mirni, da pozivamo na svaku vrstu dijaloga, to je njihova obaveza. A ako to ne razujmeju, onda su u problemu - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je potom dodao da ne govori da zna sve detalje, jer su pojedinima potrebni dovoljni razlozi da sami sebe lažima ubede u ispravnost svojih stavova.

- Iza Dubonu, Ribnikar, oni nađu razlog da budu uznemireni, iznervirani... Nasilje su uvek činili oni, nikada se nisu istinom rukovodili... Moja majka je uvek loša, otac mi nije otac, majka mi je albanska prostitutka... Na stranu što vređaju oca... I nikakav problem ni sa čim nemaju, kod njih je sve laž. Njih ne interesuje ni Dijana Hrka, ni jedan drugi roditelj. Suština je da mi napravimo razloku, da ne budemo takvi - rekao je Vučić potom.

- Ne bojim se ja sportista, nekih estradnih zvezda... Tu muziku pušraju već sedam, osam meseci. Argumenti u ovoj raspravi ne znače ništa. zapušen je mozak onima koji se prave da veruju u argumente N1 i drugih Šolakovih medija. Jeste videli tekst u Danasu, tekst "majka hrabrost". Koliko su oni nepismeni... - dodao je Vučić, dodajući da u njihovom tekstu stoji da je ona moralna ništarija.

Misle da neznanjem mogu da upravljaju zemljom, ponovio je Vučić.

- I onaj što je vređao Šešelja, što je gađao jajima. Ti sine hoćeš da vladaš? Ja na svoje dete nikada nisam podigao ruku, neki kažu da je to loše, ali ja ne znam šta bih svom sibu uradio da pozovem nekog od 70 godina, i da mu se tako obrati. Vi hoćete da upravlkate zemljom, pa to nije naša zemlja, budućnost! To je tvoja politika... Kažu da je Šešelj nevaspitan, pa nije on njega pozvao, nego on njega. On je pokazao da nije uplašen, to je njegov način... Neverovatne se stvari dešavaju. Moj poziv ljudima je da to večeras bude lep doček, da pokažemo poštovanje prema političkim protivnicima da sve što radimo, radimo dostojanstveno... - naveo je Vučić.

- Dolaziće istina, i ljudi će razumeti. Ja ću i sutra i prekosutra imati važne sastanke, mi moramo ubrzano da rešavamo problem sa NIS-om. Verujem da ćemo zajedno sa američkim i ruskim partnerima uspeti da rešimo to, to bi bilo olakšanje za zemlju, građane, i onda bi se posvetili EXPU. Da se tome posvetimo. Uglješa Mrdić, i molim ga javno da prekine štrajk - naveo je Vučić.

Kako predsednik Vučić kaže, njegova greška je što je neke tužioce pozivao javno, dodajući da je siguran da građani znaju šta je mislio.

- Uglješin štrajk neće ništa promeniti,osti slučaj je sa gospođom Hrkom. neće biti stotine i hiljade mrtvih, da bi se nešto izazvalo. Siguran sam da to nije želja i namera Dijane Hrke. Dajte da sačuvamo zdravlje te žene, a ne da je hrabre da nastavi da štrajkuje. Takva nam je briga. Svejedno mi je kakve ću odgovore da dobijem, šta unači da vam je majka kurva, otac nije otac... Poslendjih 14 godina imamo mir, stabilnost i napredak iz godine u godinu - dodao je predsednik Srbije.

Govoreći o NIS-u, Vučić kaže da se čuje da Rusi dosta rade na rešavanju problema, jer oni traže partnera.

- Shvatili su ozbiljno situaciju, i mi moramo da budemo saglasni sa tim, šta bude njihov dogovor sa nekom trećom stranom... Ja nisam optimista po prirodi, ali sada nisam ni pesimista - rekao je Vučić na samom kraju razgovora te ponovo zamolio da Dijanu Hrku novinari ne prate kada ode do pekare ili poslastičarnice.

Autor: D.Bošković