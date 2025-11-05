AKTUELNO

Politika

I 'KOSOVKA DEVOJKA' NA DOČEKU SRBA SA KiM Ovo je prizor koji je oduševio sve ispred Skupštine Srbije

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato ispred Doma Narodne skupštine, a nose srpske zastave.

Na Trgu Nikole Pašića okupio se veliki broj građana kako bi dočekati Srbe sa Kosova i Metohije koji već osam dana pešače iz južne pokrajine na veliki narodni skup u Novom Sadu protiv blokada kao i u znak podrške državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću.

U toku su poslednje pripreme za doček, a građani u kolonama pristižu iz različitih pravaca i već je ispunjen plato ispred Doma Narodne skupštine, a nose srpske zastave.

Foto: TV Pink Printscreen

Osim zastava, ispred Skupštine Srbije primećen je dirljiv prizor: Antologijska scena Kosovke devojke sa slike Uroša Predića.

Sliku je donela grupa građana koji su došli da podrže Srbe koji danima pešače kako bi stigli na skup u Novom Sadu.

Autor: S.M.

#Beograd

#Kosovo i Metohija

#Srbi

#blokade

#pešačenje

POVEZANE VESTI

Politika

PREDIVAN PRIZOR IZ PRESTONICE! Počeo sabor: Najveća zastava Srbije ispred Doma narodne skupštine

Politika

Ispred vlade razvijena najduža zastava u istoriji Srbije: Na čelu kolone ministri Mali i Milićević (FOTO)

Hronika

IMA SVE DA VAS POBIJEM! Pucao ispred Skupštine, zapalio šatore – TUŽILAŠTVO ISTRAŽUJE POLITIČKI MOTIV!

Politika

Brnabić o napadu ispred Skupštine: Desilo se ono na šta su pozivale blokaderske elite

Politika

Ispred Skupštine Srbije održano književno popodne: Prisustvovao veliki broj građana! Vučević: Po blokadere je bolje da njihov protest prođe mirno (VID

Politika

Više javno tužilaštvo predmet 'Ćacilend' uputilo Tužilaštvu za organizovani kriminal: Pucnjava ispred Skupštine ima elemente terorizma?