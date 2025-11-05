Vučević: Molim vas, čuvajmo mir, da nikada više ne bude brat na brata

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević zatražio je večeras oproštaj od Srba sa AP KiM, jer ih Srbija, kako je rekao, nije dovoljno čuvala i zamolio sve da čuvamo mir i da se nikada više ne desi da udari brat na brata.



Vučević je, obraćajući se na dočeku Srbima sa AP KiM koji pešače već osam dana kako bi prisustvovali narodnom skupu u Novom Sadu protiv blokada i pružili podršku politici predsednika Aleksandra Vučića, pozvao sve okupljene ispred Doma Narodne skupštine da glasnim aplauzom pozdrave Srbe iz južne pokrajine.

"Molim vas sve, ne samo zato što su prepešačili stotine kilometara, što su krenuli sa raspetog Kosova i Metohije da dođu do našeg glavnog grada, a i dalje da nastave na sever, već pre svega zbog toga što čuvaju srpsko ime i prezime, čuvaju Srbiju već 26 godina na okupiranom Kosovu i Metohiji, da ih pozdravimo jednim velikim aplauzom. Nije sramota pozdraviti braću i sestre koji žive tamo gde je najteže i koji žive za sve nas kada je najteže", rekao je Vučević.

Zahvalio je Srbima sa AP KiM što su večeras u Beogradu i zatražio od njih oproštaj.

"Praštajte nam što vas ne čuvamo dovoljno, što smo se bavili koja je ulica slobodna po Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Somboru, što smo se bavili da li đaci smeju da uče ili studenti da polažu ispite, što su nam za to vreme proterivali, hapsili, upucavali Srbe na Kosovu i Metohiji, a gledali da razvlaste Republiku Srpsku. Praštajte nam što smo se bavili trivijalnim stvarima, tobože, baveći se pravdom onom kojom nameću blokaderi, a rušeći suštinski državu", istakao je Vučević.

Navodeći da neki kažu da postoje dve Srbije, blokaderi, antiblokaderi, levi, desni, Vučević je istakao da nema dve Srbije.

"Srbija je jedna, nedeljiva. I blokaderi su naša braća i sestre. Mi za njih moramo da budemo odgovorni. I videćete, jednog dana će se kajati, kajaće se za svaku ružnu reč koju su uputili bilo kom čoveku, bilo kome ko je drugačije mislio od njih. A posebno će se kajati svako onaj ko je rekao jednu ružnu reč Srbinu sa Kosova i Metohije, nazivajući ga Šiptarom", naveo je Vučević.

Predsednik SNS-a je istakao da je nedopustivo da oni koji žive mirno i slobodno vređaju junake koji su svakoga dana životno ugroženi.

Zamolio je sve da se čuva mir.

"Molim vas sve da nikada više, nikada više, kao što nam se nažalost dešavalo u istoriji, da se desi da udari brat na brata, već da bude brat za brata, da se čuvamo, da se sabiramo, da se ne delimo. Ne moramo isto da mislimo, ne moramo da navijamo za isti klub, da glasamo za istu politiku, ali Srbija je jedna i ovo je jedan narod, nedeljiv, slobodarski, hrabar. Narod koji ima obavezu prema precima, a pre svega dužnost prema potomcima, da im sačuvamo Srbiju slobodnu, nezavisnu, onako kako je zapisano u suštini našeg imena u grbu, u zastavi, u otadžbini", naglasio je predsednik SNS-a.

Autor: S.M.