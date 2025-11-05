AKTUELNO

Pogledajte trenutak kada se cela Srbija ujedinila! Više od 50.000 ljudi dočekalo Srbe sa KiM – prizori za pamćenje! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Beograd je večeras bio domaćin istorijskog dočeka za Srbe sa Kosova i Metohije koji već osmi dan pešače ka Novom Sadu, a ispred Narodne skupštine okupilo se više od 50.000 ljudi. Reke ljudi neprestano pristižu, a očekuje se da broj prisutnih premaši 60.000.

Video: Privatna arhiva

Snimci iz drona prikazuju veličanstvenu atmosferu – nepregledna kolona građana, zastave, pesma “Tamo daleko”, pogača i so za doček, i dirljiv prizor Kosovke devojke sa slike Uroša Predića koju je donela grupa građana u znak podrške.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Dve Srbije ispred Skupštine

Ispred Skupštine Srbije formiran je policijski kordon koji je simbolično podelio dve strane – jednu koja poziva na mir, jedinstvo i intonira himnu Srbije, i drugu, manju, koja toj istoj himni zviždi. Uprkos provokacijama, atmosfera je ostala dostojanstvena i emotivna.

Vučić: Ponosan na Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je fotografiju sa skupa uz poruku:

“Ponosan na Srbiju!”, napisao je na Instagram profilu @buducnostsrbijeav.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vučević: Nema predaje

Lider SNS Miloš Vučević poručio je da Srbi sa KiM već 26 godina čuvaju srpsko ime i prezime na okupiranoj teritoriji.

“Pozdravimo ih gromoglasnim aplauzom. Praštajte što vas ne čuvamo dovoljno. Nema dve Srbije. I blokaderi su naša braća i sestre. Kajaće se jednog dana. Ne sme da se desi da udari brat na brata”, rekao je Vučević.

On je pozvao na okupljanje u “srpskoj Atini” – Novom Sadu, uz poruku: “Nema predaje nikada i nikome.”

Foto: TV Pink Printscreen

Mrdić: Borim se za pravdu

Poslanik SNS Uglješa Mrdić, koji štrajkuje glađu, obratio se okupljenima:

“Borim se za pravdu i istinu oko pada nadstrešnice u Novom Sadu. Podneo sam krivičnu prijavu, ali nema odgovora. Tužilaštvo je oteto od naroda. Priključilo mi se pet veterana koji su krvarili za Srbiju.”

Brnabić: Hvala braći sa KiM

Predsednica Skupštine Ana Brnabić zahvalila se Srbima sa KiM:

“Hvala vam što ste uvek uz Srbiju i predsednika Vučića. Pokazali ste da Srbija ima budućnost. Mi ćemo čuvati mir i pozivati na dijalog. Želimo jedinstvenu, pobedničku, nezavisnu Srbiju.”

Pogledajte snimke i fotografije sa lica mesta – veličanstveni prizori, emocije, pesma i narod ujedinjen u podršci!

Video: Privatna arhiva

I ''Kosovka devojka'' na dočeku Srba sa KiM

Foto: TV Pink Printscreen

Spektakularan prizor

Video: Privatna arhiva

Reka ljudi se sliva ka Skupštini

Video: Privatna arhiva

Veličanstveni prizori ljudi koji idu ka Skupštini

Video: Privatna arhiva

Autor: Dalibor Stankov

