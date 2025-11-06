SRBIJA OPREDELJENA ZA JAČANJE STRATEŠKOG PARTNERSTVA S KINOM: Premijer prof. dr Đuro Macut završio četvorodnevnu posetu Šangaju

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut završio je četvorodnevnu posetu Šangaju tokom koje se u Kini sastao sa premijerom ove zemlje Li Đijangom i otvorio Kineski međunarodni sajam uvoza, na kome je Srbija bila počasni gost.

Prof. dr Macut je posle otvaranja paviljona Republike Srbije izrazio uverenje da će prisustvo privrednika Srbije na najvećem sajmu ove vrste u svetu, gde su predstavljena 63 nacionalna paviljona, uz čelično prijateljstvo Srbije i Kine, doprineti još snažnijem razvoju odnosa dve zemlje.

Premijer Macut je u razgovoru sa premijerom Kine izrazio zahvalnost na kontinuiranoj podršci koju ova zemlja pruža Srbiji i dodao da se odnosi dveju zemalja zasnivaju na uzajamnom poštovanju i viziji zajedničkog napretka. U razgovoru je istaknuta posvećenost jačanju saradnje u oblastima ekonomije, infrastrukture, nauke i tehnologije, kao i zajedničkom sprovođenju projekata od strateškog značaja za obe zemlje.

Premijer Macut je tokom radne posete Šangaju poručio da je Srbija opredeljena za nastavak jačanja strateškog partnerstva sa Kinom, u skladu sa visokim stepenom međusobnog poverenja. Ovo parterstvo je, kako je naveo, u proteklim godinama učvršćeno, a bilateralna saradnja dostigla je najviši nivo zahvaljujući ličnom doprinosu dva predsednika - Aleksandra Vučića i Si Đinpinga.

Prema njegovim rečima, Srbija je jedna od prvih evropskih zemalja koja je uvidela značaj i prilike koje pruža Kineski međunarodni sajam uvoza, i zato je svake godine na ovoj manifestaciji prisutna sa sve raznovrsnijom i bogatijom ponudom.

Predsednik Vlade je dodao da se ekonomska saradnja Srbije i Kine dinamično razvija kroz realizaciju brojnih kapitalnih projekata u oblastima drumske, železničke i energetske infrastrukture.

Tokom posete Šangaju, prof. dr Macut sastao se sa predstavnicima kineskih kompanija "BGI grupa", "Sinofarm" i "Huavej" koje su, istakao je, zainteresovane za unapređenje saradnje sa Srbijom, posebno u oblastima medicine, farmacije, visokih tehnologija, komunikacija i privrede.

Premijer Macut je razgovarao i sa gradonačelnikom Šangaja Gung Džengom. Na "Šangajskom univerzitetu Đijao Tung", jednom od najprestižnijih univerziteta u Kini, poznatom i po akademskom rangiranju svetskih univerziteta - Šangajskoj listi, održao je predavanje na temu "Geopolitički položaj Srbije i odnosi između Srbije i Narodne Republike Kine", a u završnici posete govorio je i za kinesku televiziju CGTN.

U delegaciji Vlade Srbije koju je predvodio premijer Macut bili su i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihajlo Jovanović.

Autor: Iva Besarabić