'TO JE LISTA ZA VRAĆANJE U PROŠLOST' Glišić za Pink o blokaderskoj listi za izbore: Na njoj su osobe koje su SIMBOL VREMENA kada su ljudi ostajali bez poslova i muku mučili sa kreditima (VIDEO)

Opozicioni mediji bliski blokaderima objavili su imena ljudi koji bi trebalo da predvode takozvanu studentsku listu na narednim izborima!

Prema njihovim tvrdnjama, takozvanu studentsku listu predvodiće ljudi poznati po ekstremističkim stavovima: Jovo Bakić, Rodoljub Šabić, Tihomir Stanić, Zlatko Kokanović i Jelena Stupljanin. Tu su navodno i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, bivši guverner NBS Dejan Šoškić, kao i advokat Zdenko Tomanović.

Ministar i predsednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić istakao je da je studentska lista "lista za povratak u prošlost", u čijem programu, kako je naveo, nema povećanja plata i penzija, novih radnih mesta, novih puteva i infrastrukture.

- Nije to nikakav studentska lista, već lista za povratak u prošlost. To je lista za povratak u ono vreme kada smo na dnevnom nivou gubili po hiljadu radnih mesta, kada je evro otišao toliko da su ljudi počinjali da ostaju bez stanova i muku mučili sa kreditima koje su imali. To je period koga ljudi ne žele da se ni sete, a to vreme su simbolizovali upravo ljudi koji se danas pominju na toj studentskoj ili blokaderskoj listi. Dobro je što oni u svojim komentarima potvrđuju da to zaista i jesu njihovi kandidati da bi naprosto ljudi znali i čemu se radi i da znaju šta mogu da očekuju od tih istih ljudi. Oni bi uradili isto što su uradili u prošlosti, jer oni su pokazali da jednostavno ne umeju bolje - rekao je Glišić i dodao:

- Što bi rekao predsednik Vučić, kakva im je lista, takvo će im biti i poverenje. U ovom trenutku, tu samo fale pojedini kandidati, koje sada negiraju, a za koje znamo da će se naći na listi. Tu su naravno Branko Ružić i slični koji će samo da začine celu situaciju. On je i sam preuzeo čitavu infrastrukturu i organizaciju onoga što bi sutra trebalo da bude njihova kampanja i njihova mreža po Srbiji preko koje će da pokušaju da čine sve. Nema nikakve dileme na je on tu i da je ukras na toj blokaderskoj listi. Zamislite tu listu na kojoj je bivši guverner zbog kojeg su ljudi čupali kosu sa glave i koji je stalno obarao i štelovao kurs evra zbog ličnog profita, a ljudima su skočile rate kredita. on bi ponovo da bude guverner banke izgleda - rekao je Glišić.

Glišić dodaje da su sami ljudi na blokaderskoj listi dovaoljan indikator sumanutosti.

- O rektoru Đokiću neću da govorim, on je čovek kome su sposobnosti upitne. On nije sposoban da rukovodi ni fakultetom, ni zgradom rektorata. Godinu i nešto dana radi od kuće i prima desetine hiljada evra. To je čovek koji nije sposoban da vlada sopstvenom kancelarijom, a predstavljaju ga kao neku svetlu budućnost koja treba da nam donese boljitak. Oni nemaju nikakav program jednostavno - rekao je Glišić.

Glišić je sve ovo procenio kao dobro za Srpsku naprednu stranku, ali dobro i za narod Srbije.

- Ovo je protivnik za poželiti. Najveću glavobolju imaju opozicione stranke, koje ne znaju kako da opstanu. Ako izađu na izbore na blokaderskoj listi neće se ni videti, a ako izađu odvojeno moraju da uđu u sukob sa njima da bi odvojili deo biračkog tela za sebe - kaže Glišić.

Ministar Glišić se osvrnuo i na štrajk glađu Dijane Hrke, majke tragično nastradalog Stefana Hrke, koju blokaderi koriste u političke svrhe.

- Tu ženu grubo zloupotrebljavaju. Ovo je najgrublja zloupotreba bola jedne majke i ne želim ništa loše da kažem o njoj. Jednoga dane će i ona sama shvatiti. ja mogu samo da se pridružim apelima ljudi koji joj žele dobro, a to je da prestane sa štrajkom glađu i da se odupre onima koji je zloupotrebljavaju i sačuva svoje zdravlje. treba zajedno da potražimo istinu i odgovornost za ono što se desilo, to je i naša želja - rekao je Glišić.

Autor: Iva Besarabić