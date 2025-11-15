AKTUELNO

MINISTAR MILIĆEVIĆ REAGOVAO NA SRAMNU ODLUKU SUDA U SPLITU: Poslali su opasan signal da su napadi na Srbe dozvoljeni

Ministar bez portfelja zadužen za odnose Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević osudio je odluku vanraspravnog veća Županijskog suda u Splitu o ukidanju istražnog zatvora devetorici osumnjičenih za nasilni prekid Dana srpske kulture u Splitu.

Istakao je da umesto da počinioci budu kažnjeni, sud je poslao opasan signal da su napadi na Srbe dozvoljeni i tolerisani.

"Umesto da počinioci budu primereno kažnjeni i da im se stane na put, sud u Splitu poslao je opasan signal da su napadi na Srbe dozvoljeni, tolerisani, čak i ohrabreni. To je civilizacijsko posrnuće i poruka koja duboko zabrinjava. To je udar na dostojanstvo, na pravo da se bude Srbin. Sramota!", poručio je ministar Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Milićević je dodao da svi pozivi na dijalog, nažalost, nakon ovakvih odluka sudstva u Hrvatskoj, nemaju težinu koja vodi ka pomirenju, navodi se u saopštenju Kabineta ministra.

"Hrvatska i dalje nastavlja da ne pruža ruku pomirenja, dok je srpska ruka i dalje ispružena, i Hrvatskoj, kao i Evropi", istakao je ministar.

Prema njegovim rečima, Evropa se nekoliko godina unazad suočava i pokušava da se izbori sa porastom fašističke ideologije, ali, isto tako, ostaje nema na takve ispade Hrvatske.

"U poslednjih nekoliko dana naše komšije prednjače kako će više i bolje da iskažu mržnju prema Srbima. Kakvu poruku šalje država u kojoj više desetina maskiranih huligana, obučenih u crno, upadne i nasilno spreči kulturnu manifestaciju nacionalne manjine i zatim, umesto sankcije, dobije faktički nagradu u vidu puštanja iz pritvora? To nije samo udar na Srbe, već i na evropske vrednosti, ljudska prava i na svaki pojam pravne države", rekao je ministar.

Milićević je upitao šta je trebalo da se dogodi Srbima, da li je trebalo da dobiju veće uvrede i poniženje, kako bi Evropa reagovala.

"Ako imamo zajedničke ciljeve u budućnosti, moramo biti složni i da zajedničkim snagama delujemo protiv ovakvih narativa bilo koje zemlje, posebno zemlje koja je članica Evropske unije", poručio je on.

Više desetina huligana, mahom maskiranih i u crnoj odeći, sprečili su 3. novembra uveče otvaranje kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine u Splitu.

Neki od njih su uzvikivali ustaški pozdrav "Za dom spremni". Među njima je bilo više članova navijačke grupe Torcida, a okupljenima su poručili da ne mogu da nastupaju jer je ovo mesec u kojem se obeležava stradanje Vukovara.

Organizatori iz Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" su odmah prekinuli manifestaciju, na kojoj je trebalo da učestvuju i mladi iz Novog Sada i drugih gradova, i napustili gradske prostorije da ne bi ugrozili bezbednost izvođača i gostiju, među kojima je bilo i dece.

