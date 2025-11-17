AKTUELNO

ZASTRAŠUJUĆE! Dijana Hrka: Đilasova vlast je krvavim rancem pretila deci moje sestre (VIDEO)

Dijana Hrka je na konferenciji otkrila šok informacije o opoziciji koju predvodi Dragan Đilas.

Ona je rekla da su "đilasovci" pretili njenoj sestri i deci "krvavim rancem":

- Dok je Dragan Đilas bio na vlasti, mojoj sestri je poginuo muž. Bacili su joj krvav ranac ispred nogu i rekli: Ti imaš decu. Mislim da sam dovoljno rekla za opoziciju. Sestra je u to vreme imala troje male dece. I ja treba posle toga da volim opoziciju? - rekla je Dijana Hrka.

Podsetimo, na ovoj konferenciji Hrka je saopštila da prekida štrajk glađu.

