AKTUELNO

Politika

Održan hitan sastanak zbog NIS-a: Ministarka izričita u jednoj odluci

Izvor: Pink.rs, Foto: Nenad Kostić ||

Na današnjem sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru razmatrana je situacija u vezi sa snabdevanjem naftnim derivatima domaćeg tržišta.

Predstavnici naftnih kompanija izvestili su o rezervama derivata u benzinskim stanicama i skladištima, realizaciji uvoza benzina, dizela i tečnog naftnog gasa u novembru.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da su u prethodnom periodu naftne kompanije tri puta povećale uvoz derivata i da se analiziraju mogućnosti za dodatni uvoz, kao i dostupnost logističkih kapaciteta.

Na izričit zahtev ministarke, kompanije će dostaviti maksimalne uvozne kapacitete za naredne sedmice dok će se na dnevnom nivou pratiti plan realizacije uvoza derivata, kao i troškovi kako bi se održala cenovna stabilnost.

Foto: Nenad Kostić

Đedović Handanović se zahvalila naftnim kompanijama na zalaganju i uloženim naporima da u uslovima smanjene proizvodnje u rafineriji Pančevo obezbede dovoljne količine naftnih derivata kako bi se postigla adekvatna snabdevenost tržišta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičke direkcije za robne rezerve, Uprave za rezerve energenata, Uprave carina, Poreske uprave, Transnafte, Naftne industrije Srbije, Udruženja naftnih kompanija Srbije i kompanija članica udruženja.

Autor: A.A.

#Dubravka Đedović Handanović

#Ministarka rudarstva i energetike

#Nis

#Sastanak

POVEZANE VESTI

Politika

Potvrđeno iz NIS-a: Rafinerija ima dovoljno nafte do 25. novembra! Vlada intenzivno razmišlja o uvozu

Društvo

Imamo dovoljno rezervi nafte i svih derivata: Ovo su dalji koraci u slučaju sankcija NIS-u

Društvo

Ministarka Stamenkovski: Odgovorno upravljanje migracijama – ključ stabilnog razvoja tržišta rada

Politika

ODRŽAN JOŠ JEDAN SASTANAK RADNE GRUPE U VEZI NIS-A Đedović Handanović: Naredne četiri nedelje su ključne

Društvo

Bez dogovora prosvetara i Vlade: Sindikati odlučuju da li će biti štrajka! Za 15 dana novi sastanak, pregovori pali na platama

Politika

Macut sa Đedović o NIS-u: Snabdevanje tržišta energentima i dalje stabilno