Održan hitan sastanak zbog NIS-a: Ministarka izričita u jednoj odluci

Na današnjem sastanku stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru razmatrana je situacija u vezi sa snabdevanjem naftnim derivatima domaćeg tržišta.

Predstavnici naftnih kompanija izvestili su o rezervama derivata u benzinskim stanicama i skladištima, realizaciji uvoza benzina, dizela i tečnog naftnog gasa u novembru.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da su u prethodnom periodu naftne kompanije tri puta povećale uvoz derivata i da se analiziraju mogućnosti za dodatni uvoz, kao i dostupnost logističkih kapaciteta.

Na izričit zahtev ministarke, kompanije će dostaviti maksimalne uvozne kapacitete za naredne sedmice dok će se na dnevnom nivou pratiti plan realizacije uvoza derivata, kao i troškovi kako bi se održala cenovna stabilnost.

Đedović Handanović se zahvalila naftnim kompanijama na zalaganju i uloženim naporima da u uslovima smanjene proizvodnje u rafineriji Pančevo obezbede dovoljne količine naftnih derivata kako bi se postigla adekvatna snabdevenost tržišta.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva finansija, Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičke direkcije za robne rezerve, Uprave za rezerve energenata, Uprave carina, Poreske uprave, Transnafte, Naftne industrije Srbije, Udruženja naftnih kompanija Srbije i kompanija članica udruženja.

Autor: A.A.