(VIDEO) LIBERALI KROZ PRAVOSUĐE UPRAVLJAJU DRŽAVAMA Vučević: Našli su način da kontrolišu ne učestvujući na izborima MORA IM SE STATI NA PUT

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna Pitanja Miloš Vučević oštro je osudio kliberale koji su, kako je istakao, našli način da kroz sudove i pravosuđe upravljalju državama ne učestvujući na izborima.

Pogledajte Tramp ima gotovo 200 parnica protiv sebe, Le Penovoj je zabranjeno da se kandiduje Salvinija su u Italiji kaznili. To očigledno postaje instrument da levi liberali kroz sudove i pravosuđe upravljaju državama ne učestvujući na izborima, ne izlazeći pred građane, ne odgovarajući pred narodom tih država ili te države. Siguran sam da nešto moramo uraditi po pitanju pravosuđa.

Autor: S.M.