AKTUELNO

Politika

RUSI DIREKTNO ODLUČUJU KOME PRODAJU NIS: Vučević odgovorio na neistine Đajića - Izbombardovani smo lažima, opskurnim vestima i uvredama

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Lider SNS Miloš Vučević reagovao je danas na izjavu Zorana Đajića da je predsednik angažovao kompaniju iz Abu Dabija da našim novcem, bude kupac udela u NIS-u.

On je naglasio da su ti navodi netačni i da će Rusija direktno da odluči kome će prodati.

- Teško je dati pametan komentar na tako glupavu konstataciju. Mi sad treba ozbiljno da odgovaramo na netačne, neistinite navode. Ono što me dodatno brine, mi smo izbombardovani lažima, opskurnim vestima, uvredama, psovkama, pretnjama danima, mesecima, godinama. Bojim se da to postaje normalno da čujemo, da ne moramo da reagujemo. Rusi su većinski vlasnici, odnosno Gazprom njeft, od 2008. godine Znači direktno Ruska federacija odlučuje kome će prodati - rekao je Miloš Vučević.

Naveo je da će se tek videti da li će udeo u NIS-u biti prodat kompaniji iz Emirata, Evrope ili nekoj mešovitoj, podsećajući da je Srbija u tom procesu samo učesnik, a da Rusi pregovaraju sa kompanijama i državama.

- Ko je kriv? Vučić. Niti je prodao NIS Rusima, niti može da odluči kome će Rusi prodati svoj deo. Da podvučem, od 9. oktobra kada su uvedene sankcije, niko nije osetio nedostatak goriva, ima goriva na pumpama, grejanja, avioni lete. A JANAF već 8. oktobra zatvorili. Mi smo više od 40 dana izdržali. Raduje nas vest da će Gazprom njeft naći kupca. Stideće se ovih reči oni koji su ih izgovarali - rekao je Vučević.

On je izjavio saučešće porodici povodom smrti Branislava Ivkovića i naglasio da slagali se sa njim ili ne, da je Ivković čovek koji je ostavio trag u srpskoj politici prethodne dve decenije.

- Bavio se prosvetnim radom i mnoge generacije školovao, koji su danas vrsni stručnjaci. Kada se radujete nečijoj smrti i to proslavljate to najbolje pokazuje koliko ste nevaspitani i da ste potpuno zalutali - rekao je Vučević.

Naveo je da ne može da zamisli da se neko raduje nečijoj smrti zbog političkih razlika, dodajući da je to za gađenje i prezir.

- To su mali ljudi koji ne zavređuju pažnju. Kada mrzite tako, pa ne možete nikome ni da pomažete. Vi ste slepi, gluvi i nemi suštinski. Sećate se da su se radovali smrti Slobodana Miloševića. To nije prvi put da se otpadnici raduju smrti političkih protivnika - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić

#Miloš Vučević

#Nis

#SNS

#Sankcije

#nafta

POVEZANE VESTI

Politika

LIDER SNS VUČEVIĆ BRUTALNO ODGOVORIO NA MORBIDNE PORUKE BLOKADERA: Kada se radujete nečijoj smrti, i to proslavljate, to najbolje pokazuje koliko ste

Politika

PATOLOŠKI MRZE SRBIJU I PREDSEDNIKA VUČIĆA Lider SNS Vučević oštro reagovao na gnusne laži: Marinika i njen Dragan najagresivniji, opet bi da se domog

Politika

Lider SNS Vučević oštro reagovao na pretnje upućene srpskom predsedniku: Povampirene ustaše, uz mrežu svojih islamističkih medija, nastavljaju sa laži

Politika

NAŠA LISTA IMA NAJBOLJE LJUDE Lider SNS Vučević u poseti Negotinu - Penzionerima poslao jasnu poruku, a evo šta je rekao za prodaju ruskog dela NIS-a

Politika

MIHAJLOVIĆ O NIS-u: Srbija ima rezerve nafte i sve što nam treba - Voleli bismo da ruska strana što pre nađe partnera (VIDEO)

Politika

'PO KO ZNA KOJI PUT PRELETAČICA IZGOVARA TEŠKE NEBULOZE I KLEVEĆE PREDSEDNIKA VUČIĆA' Lider SNS Vučević reagovao na skandaloznu izjavu Tepić: Lakše će