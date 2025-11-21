'DRAGO MI JE DA JE ZDRAVLJE STAVLJENO ISPRED POLITIKE' Gradonačelnik Pavlović za Pink: Srećan sam što su Hrka i Jaćimović prestali sa štrajkom glađu

Predsednik Vučić je nekoliko puta pokušavao da čitavu situaciju uvede u politiku sistema, ali nažalost, postoje neki ljudi koji žele da instruiraju druge ljude, da navedu neke ljude koji rade zarad interesa, da se dese ovakve stvari, kaže Pavlović za TV Pink i Jutro sa dušom.

Dragoslav Pavlović gradonačelnik Niša kaže da je kao čovek srećan što je zdravlje stavljeno ispred politike i što su Dijana Hrka i gospodin Jaćimović prestali sa štrajkom glađu.

Kako je dodao, ponosan je što je predsednik Vučić insistirao na svemu tome, i što je u više navrata pokazao izuzetnu ljudsku brigu za Hrku i Jaćimovića.

- Drago mi je da je ona sve to prihvatila. Vučić je nekoliko puta pokušavao da čitavu situaciju uvede u politiku sistema, ali nažalost, postoje neki ljudi koji žele da instruiraju druge ljude, da navedu neke ljude koji rade zarad interesa, da se dese ovakve stvari. Opet, ljudski, drago mi je da je zdravlje ispred politike, jer nema ništa važnije od toga.

Govoreći o napadima Dijane Hrke na predsednika Vučića i njegovu porodicu, Pavlović kaže da nema azloga da se takve stvari rade.

- To se koristi kao instrument, pre svega da napadate nečiju proodicu, to pokazuje na koji način vi sagledavate stvari. Da li je Vučić napadao ičiju porodicu? Ne. Ja sam se lično dva puta našao u situaciji da su me napadali ljudi koji me ne poznaju. Oni na taj način pokazuju svoj gnev, politizuju stvari. Na ljudskom nivou napadaju nekog, a to nije nešto što je dobro. Drago mi je što bar u Bišu nije bilo incidenata... Imali smo onaj jedan, kada su napadane dame, direktor... Drago mi je da 21. marta niko nije ozbiljno povređen. Napadane su majke, bake... - navodi Pavlović.

To će biti zapamćeno kao dan kada su napadane žene, dodao je.

- Pre dva meseca je bio pokušaj smene gradonačelnika i tima, to se opoziciji izjalovilo. Imali smo glasanje da ostanem i ja, i moj tim, što znači da je deo opozicije glasao da nastavimo sa radom. To je tako svuda, oni su na neki način pogrešno shvatili na koji način se vodi država, grad. Ljudi danas žele da se govori o ekonomiji, privredi, razvoju, da znamo šta radimo i da sve to ima smisla - rekao je Pavlović.

Autor: D.Bošković