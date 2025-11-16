UGLJEŠA MRDIĆ EKSKLUZIVNO ZA PINK NAKON PREKIDA ŠTRAJKA GLAĐU: Osećam se kao pobednik! Zahvalan sam na podršci, nastavljamo dalje, iznutra sam još jači, motivisan za nove borbe!

Narodni poslanik Uglješa Mrdić, rekao je da je u ekskluzivnoj ispovesti za "Jutro sa dušom" kod Jovane Jeremić na TV Pink, da je ovo za njega bio veliki test, ali da se oseća kao pobednik.

Kako kaže, pokazali smo svi zajedno snagu, karakter i koliko nam je stalo za pravdu.

- Pokazali smo šta znači borba. A ja sam pobedio i sam sebe. Pokazao sam i iznenadio samog sebe, i sada bez obzira na pogoršano zdravstveno stanje, sada sam na kućnom lečenju, ali se iznutra osećam jači i motivisan za nove borbe - rekao je Mrdić.

Kako kaže, video sam ko je uz mene, a ko nije, neki ljudi su ga, kaže, iznenadili, jer se nisu ni javljali niti pokazali neku vrstu brige o njemu.

- Kada neko hoće i kada je pravi prijatelj, on dolazi. Takođe, zahvaljujem se porodici, ali i predsedniku Aleksandru Vučiću na apelima. Takođe i ministru Lončaru koji je sve dao da se moje zdravstveno stanje popravi - rekao je Mrdić.



Kako kaže, daće sada svoj doprinos da se sruše tužioci koji su zloupotrebili svoje funkcije i koji rade protiv države.

- Nadam se da ćemo razrešiti Zagorku Dolovac. Isto tako se nadam da će biti prihvaćen zakon za reorganizaciju Tužilaštva - rekao je Mrdić.

Ističe da želi reorganizaciju tužilaštva za visokotehnološki kriminal, kao i za terorizam. Dodaje da želi da se treći sud podel, i ističe da je sve nabrojano po našim zakonima i da Tužilaštvo treba da odradi svoj posao.

- Nadam se da će novi ljudi uzeti moje prijave za pad nadstrešnice i daćemo isterati pravdu, što je i od interesa za porodice 16 stradalih - rekao je Mrdić.



Mrdić je rekao da saučestvuje u bolu Dijane Hrke, ali dodaje da je jedno kada neko žali sa sinom, a drugo kada se penje na žardinjere i uzvikuje uvrede na račun predsednika.

- Pitanje je ko je nju uzeo kao figuru za manipulaciju, a nažalost ona je to svesno prihvatila - rekao je Mrdić.

Kako kaže, mnogo mu je žao te žene i da bi voleo da prekine novi štrajk glađu i da joj se popravi zdravstveno stanje, kao i da razgoavara sa predsednikom.

Autor: A.A.